Fenerbahçe'de flaş Livakovic gelişmesi. Son söz Dinamo Zagreb'de

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Wilfried Zaha'nın ardından gündemi tekrardan Dominik Livakovic'e çevirdi.

LİVAKOVİC KABUL ETTİ

Sözcü'nün haberine göre Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in menajeriyle prensipte anlaştı. Başarılı eldivenin yıllık 1,5 milyon Euro'dan dört senelik sözleşmeyi kabul ettiği öne sürüldü.

ZAGREB'DEN İLK TEKLİFE RED

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e sunduğu 6 milyon Euro'luk teklif ise Hırvat temsilcisinde ret yedi. Haber detayında Zagreb'in 10 milyon Euro talep ettiğine değinildi. Öte yandan başarılı kaleciden transferine dair önemli bir açıklama geldi. 24 Sata'ya konuşan Livakovic, Fenerbahçe'nin ilgisini doğruladı.

DÜNYA KUPASINDA YARI FİNALE ÇIKTI

Bu sezon toplamda 47 maça çıkan Livakovic, 47 gol yedi. 13 maçta da gol yemedi. 2022 Katar Dünya Kupası'nda Livakovic, Hırvatistan Milli Takımı ile yarı finale çıkma başarısı gösterdi.