Fenerbahçe'de flaş Zaha gelişmesi. Yıldız oyuncu kararını verdi.

Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Wifried Zaha kararını verdi.

Fenerbahçe'de flaş Zaha gelişmesi. Yıldız oyuncu kararını verdi.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Wilfried Zaha kararını verdi.

ZAHA KALIYOR
İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre; Zaha'nın Crystal Palace ile sözleşme yenileceğini yazdı. Yıldız oyuncunun Londra temsilcisinde haftalık 200 bin Pound kazanacağı öğrenildi.

AĞABEYİ F.BAHÇE'Yİ EŞİ İSE İNGİLTERE'Yİ İSTİYOR
30 yaşındaki golcünün eşi geçtiğimiz günlerde taraftarların yoğun ilgisinden dolayı bir mesaj yayınlayıp, artık rahatsız edilmek istemediklerini paylaşmıştı. Wilfried Zaha'nın eşi, İngiltere'de yaşamaya devam isterken, oyuncunun menajerliğini yapan ağabeyi yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olmasını istiyordu.

Geçtiğimiz sezon Zaha, 28 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

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