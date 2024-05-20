Mahfi Eğilmez: Çok ağır şekilde geliyor hazır olun

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mahfi Eğilmez: Çok ağır şekilde geliyor hazır olun
Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, ekonomideki gidişatla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Hazine eski Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez Garanti BBVA’nın Adana’daki toplantısında konuştu.

VERGİ ZAMLARI GELİYOR

Eğilmez, Hazine’deki nakit açığını işaret ederek, ağır vergiler geleceğini söyledi.

Köprü zamlarıyla ilk fişeğin atıldığını belirten Eğilmez, “Bunları finanse etmek kolay değil. Köprü zamları ile başladık ama bu iş böyle bitmeyecek. Önümüzdeki dönemde büyük ihtimalle çok ciddi vergi artışları gelecek” ifadelerini kullandı.

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ASGARİ ÜCRETE ZAM KISIR DÖNGÜ

Asgari ücrete zam yapılınca enflasyonun çıktığını söyleyen Eğilmez, bu kısır döngüden çıkmanın tek formülünün enflasyonu çözmek olduğunu kaydetti.

BEDELLER ÖDEYECEĞİZ

“Yüzde 70 enflasyondan çıkış öyle davul zurna ile olmuyor” diyen Eğilmez, “Birçok şirket batacak maalesef. Öyle bir yere geldik ki buradan ciddi bedeller ödeyerek çıkacağız” diye konuştu.

DOLAR 32 KALABİLİR

Eğilmez, dolarla ilgili tahminini ise şöyle açıkladı:

Göstergelere baktığımızda gidiş böyleyse kur çok artacak gibi görünmüyor. Tabii Türkiye sürprizler ülkesi. Ama bu görünümle giderse kur sanki buradan yukarı gitmeyecekmiş gibi görünüyor, aşağı da gitmeyecek. Burada 30’larda kalacak gibi görünüyor. Tabii ihracatçı buna çok kızıyor haklı olarak. Yılsonuna doğru 40 olmayabilir, görmeyebiliriz; 32’ler civarında kalabiliriz.

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