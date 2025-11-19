Fenerbahçe'nin Samsunspor maçının ardından soyunma odasında yaşanan olaylardan dolayı kadro dışı bıraktığı İrfan Can Kahveci için sıcak bir gelişme yaşandı. Süper Lig'de talipleri olduğu da bilinen tecrübeli oyuncu hakkında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco harekete geçti.

İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN DEVRE ARASI BEKLENİYOR

Takvim'de yer alan habere göre; Domenico Tedesco'nun yönetimle bu konuyu görüştüğü kaydedildi. Tedesco'nun "Ocak ayındaki kampta yeniden değerlendireceğim." dediği iddia edildi.