Fenerbahçe'nin Samsunspor maçının ardından soyunma odasında yaşanan olaylardan dolayı kadro dışı bıraktığı İrfan Can Kahveci için sıcak bir gelişme yaşandı. Süper Lig'de talipleri olduğu da bilinen tecrübeli oyuncu hakkında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco harekete geçti.

Spor yazarları İspanya-Türkiye maçını değerlendirdi! O ismi göklere çıkardılarSpor yazarları İspanya-Türkiye maçını değerlendirdi! O ismi göklere çıkardılarSpor

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci için yeni karar! - Resim : 2

Galatasaray açıkladı! Victor Osimhen'den kötü haberGalatasaray açıkladı! Victor Osimhen'den kötü haberSpor

İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN DEVRE ARASI BEKLENİYOR

Takvim'de yer alan habere göre; Domenico Tedesco'nun yönetimle bu konuyu görüştüğü kaydedildi. Tedesco'nun "Ocak ayındaki kampta yeniden değerlendireceğim." dediği iddia edildi.

İspanyol basını Türkiye'yi konuşuyor! 'Kıl payı kurtulduk'İspanyol basını Türkiye'yi konuşuyor! 'Kıl payı kurtulduk'Spor
Galatasaray'da büyük Mauro Icardi krizi! Kulüpte ortalık yıkıldı: Öyle bir şey yaptı ki...Galatasaray'da büyük Mauro Icardi krizi! Kulüpte ortalık yıkıldı: Öyle bir şey yaptı ki...Spor
Anderson Talisca'dan geleceğiyle ilgili açıklama!Anderson Talisca'dan geleceğiyle ilgili açıklama!Spor