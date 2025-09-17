Kenan Yıldız imzayı atıyor! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Tam 4 katı maaş...

Kaynak: Haber Merkezi
Kenan Yıldız imzayı atıyor! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Tam 4 katı maaş...

İtalyan devi Juventus'un formasını giyen milli futbolcu, bu sezona da muhteşem bir giriş yapmayı başardı. Son olarak, Inter ve Borussia Dortmund maçlarına damga vuran Kenan Yıldız için kulübü harekete geçti. İşte detaylar...

Juventus, gösterdiği performansla birlikte takımın önemli bir parçası haline gelen Kenan Yıldız için kolları sıvadı. Torino ekibi, 20 yaşındaki milli oyuncu ile yeni sözleşme uzatma kararı aldı.

JUVENTUS'TAN KENAN YILDIZ'A DEV ZAM!

İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventus, Kenan Yıldız ile olan sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak istiyor. Siyah-beyazlıların, yıldız kanat oyuncusunun 1.5 milyon euro olan net maaşını 6 milyon euroya yükselteceği kaydedildi.

Anlaşma sağlandı! Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oldu: Fenerbahçe detayı dikkat çektiAnlaşma sağlandı! Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oldu: Fenerbahçe detayı dikkat çekti

mm.jpeg

Fenerbahçe'nin yapamadığını Karabağ yaptı! Lizbon'da Benfica'ya futbol dersi verdilerFenerbahçe'nin yapamadığını Karabağ yaptı! Lizbon'da Benfica'ya futbol dersi verdiler

SEZON RAKAMLARI

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasını tüm kulvarlarda 8 resmi maçta sırtına geçirdi. 1.87 boyundaki milli oyuncu, bu maçlarda 5 gol atarken, 6 da asist yapmayı başardı.

İsmail Kartal'dan yönetime şok sözler! Domenico Tedesco tercihi sonrası...İsmail Kartal'dan yönetime şok sözler! Domenico Tedesco tercihi sonrası...

Fatih Terim 'Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?' sorusuna yanıt verdi!Fatih Terim 'Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?' sorusuna yanıt verdi!

Xabi Alonso'dan Arda Güler'i üzecek sözler!Xabi Alonso'dan Arda Güler'i üzecek sözler!

Son Haberler
Galatasaray'a büyük şok! Takım kaptanının antrenmanda kaburgası kırıldı
Galatasaray'a büyük şok! Takım kaptanının antrenmanda kaburgası kırıldı
Hasan Mutlu tutuklanmasının sebebini açıkladı!
Hasan Mutlu tutuklanmasının sebebini açıkladı!
1 ay önce evlenmişti! Taşıdığı bıçak karnına saplandı
1 ay önce evlenmişti! Taşıdığı bıçak karnına saplandı
Tezgahlarda hamsi bolluğu
Tezgahlarda hamsi bolluğu
İki milli atlet, şampiyonaya veda etti
İki milli atlet, şampiyonaya veda etti