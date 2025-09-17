Kenan Yıldız imzayı atıyor! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Tam 4 katı maaş...

Juventus, gösterdiği performansla birlikte takımın önemli bir parçası haline gelen Kenan Yıldız için kolları sıvadı. Torino ekibi, 20 yaşındaki milli oyuncu ile yeni sözleşme uzatma kararı aldı.

JUVENTUS'TAN KENAN YILDIZ'A DEV ZAM!



İtalyan basınında yer alan habere göre; Juventus, Kenan Yıldız ile olan sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak istiyor. Siyah-beyazlıların, yıldız kanat oyuncusunun 1.5 milyon euro olan net maaşını 6 milyon euroya yükselteceği kaydedildi.

SEZON RAKAMLARI

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasını tüm kulvarlarda 8 resmi maçta sırtına geçirdi. 1.87 boyundaki milli oyuncu, bu maçlarda 5 gol atarken, 6 da asist yapmayı başardı.

