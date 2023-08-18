Fenerbahçe'de Livakovic olmazsa hedef belli

Fenerbahçe’de Altay Bayındır’ın formundaki düşüş sonrası dün Maribor maçında İrfan Can Eğribayat’ın müthiş performansı herkesi kendine hayran bıraktı. Ancak yabancı kaleci transferi rafa kalkmış değil...

Fenerbahçe'de Livakovic olmazsa hedef belli

Fatih Saboviç / Yeniçağ

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk parolasıyla sahne alan Fenerbahçe, yabancı kaleci transferinde Dinamo Zagreb kalecisi Dominik Livakoviç’ten haber bekliyor.

Oyuncunun transfer sürecinin uzaması sonrası Hırvat ekibine rest çeken sarı lacivertliler, bir süre daha bekleme kararı aldı.

Ancak Livakoviç olmadığı takdirde B planı da hazır… Kanarya, Hırvat kaleciyi renklerine bağlayamazsa Kosta Rikalı Keylor Navas’ı renklerine bağlayacak.

36 yaşındaki Keylor Navas, geçtiğimiz sezonu PSG’den Nottingham Forest’a giderek kiralık olarak geçirmişti.

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