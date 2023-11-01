Fenerbahçe'de sakatlık krizi. Fırat Doğu Faraç yazdı

Fenerbahçe, geçtiğimiz Pazar günü deplasmanda Pendikspor’u 5-0’lık bir skorla mağlup etti. Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe bu sezon oynadığı 19 resmi maçın hepsini kazanarak muhteşem bir başarıya imza atmış olsa da taraftarın yüzü yine gülmedi.

DEFANS HATTI REVİRE DÖNDÜ

Kadrosunda 5 tane stoperi bulunan Fenerbahçe’nin Samet Akaydın dışında sağlıklı stoperi kalmamış durumda. Luan Peres geçen sene Rennes maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezon başında ameliyat olduğu için kadroya alınmamıştı. Serdar Aziz ise antrenmanda sakatlandığı için geçtiğimiz günlerde ameliyat oldu. Djiku’nun ise geçtiğimiz Ludogorets maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ayağında kırık tespit edildi. Son olarak Pendikspor maçında Becao ve Fred’in sakatlanmasıyla birlikte Fenerbahçe defans hattı revire dönmüş durumda.

Becao’nun hamstring grubundan tendon kopması sebebiyle 3 ay, Fred’in ise kasık bölgesinde 2.derece yırtık sebebiyle en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Peki önünde Trabzonspor ve Adana Demirspor gibi iki önemli maçı bulunan Fenerbahçe bu kadar eksikle bu fikstürden nasıl çıkacak?

İKİ ÖNEMLİ MAÇ VAR

Fenerbahçe, cumartesi günü Kadıköy’de Trabzonspor ile karşılaşacak. Diğer hafta ise Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Peki bu kadar eksikle Fenerbahçe ne yapacak? Tahminimce sakatlanan Fred yerine 8 numara olarak Miha Zajc oynayacak. Stoper ikilisi ise Samet Akaydın ve Oosterwolde olacak. Eğer Fenerbahçe bu kadar eksikle önündeki bu iki zorlu maçı kazanırsa kimse Fenerbahçe’yi durduramaz.