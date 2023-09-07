Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyon oldu

Atletizmde Turkcell Süper Lig final yarışmaları sonunda Fenerbahçe, kadın ve erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.

KAYNAK: AA
Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyon oldu

İzmir Atatürk Stadı Atletizm Sahası'nda yapılan yarışmalarda, erkeklerde Fenerbahçe, ENKA, Galatasaray, Batman Petrolspor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) Spor Gücü ve Mardin Atletizm Spor Kulübü mücadele etti.

Kadınlarda ise Fenerbahçe, ENKA, Batman Petrolspor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Gaziemir Belediyespor Kulübü ve Mardin Belediyespor Kulübü yarıştı.

Kadınlarda, Fenerbahçe birinci, ENKA ikinci, Batman Petrolspor Kulübü ise üçüncü oldu.

Erkeklerde de birinciliği Fenerbahçe elde ederken, ENKA ikinci, Galatasaray ise üçüncü sırada ligi tamamladı.

Yarışmalara, toplam 40 branşta, 8 kadın, 8 erkek takımı olmak üzere 16 ekipten 315 sporcu katıldı.

(AA)

whatsapp-image-2023-09-07-at-17-12-56-4.jpeg

whatsapp-image-2023-09-07-at-17-12-56-3.jpeg

whatsapp-image-2023-09-07-at-17-12-56-2.jpeg

whatsapp-image-2023-09-07-at-17-12-56-1.jpeg

whatsapp-image-2023-09-07-at-17-12-56.jpeg

Öne Çıkanlar
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Son Haberler
Sel felaketinde ölen doktor Selman Bağışlar ve eşine son veda: Meslektaşları gözyaşlarına boğuldu Güncel
Sel felaketinde ölen doktor Selman Bağışlar ve eşine son veda: Meslektaşları gözyaşlarına boğuldu
Dolar sahiplerinin korktuğu başına geldi: Dolar kurunda 9 ay sonra bir ilk yaşandı! Ekonomi
Dolar sahiplerinin korktuğu başına geldi: Dolar kurunda 9 ay sonra bir ilk yaşandı!
MasterChef Hasan'ın çok ünlü bir dizide rol aldığı ortaya çıktı. Görenler şaştı kaldı Magazin
MasterChef Hasan'ın çok ünlü bir dizide rol aldığı ortaya çıktı. Görenler şaştı kaldı
PFDK Beşiktaş'a cezayı kesti Spor
PFDK Beşiktaş'a cezayı kesti
ABD’li bilim insanı Türkiye’deki mağarada mahsur kaldı Dünya
ABD’li bilim insanı Türkiye’deki mağarada mahsur kaldı
İsmailağacı hoca Ebrar Karakurt’u hedef aldı. Milli gururlarımız birilerini rahatsız etmeye devam ediyor Güncel
İsmailağacı hoca Ebrar Karakurt’u hedef aldı. Milli gururlarımız birilerini rahatsız etmeye devam ediyor
Gaziantep FK'da 2. Sumudica dönemi Spor
Gaziantep FK'da 2. Sumudica dönemi