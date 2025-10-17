Fenerbahçe'de camia yarınki Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na kilitlendi. 21 Eylül’de göreve gelen Sadettin Saran’ın ilk kez kulüp başkanı olarak katılacağı Yüksek Divan Kurulu toplantısında eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Hakan Bilal Kutlualp gibi önemli isimlerin Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde hazır bulunmaları bekleniyor. Bu buluşma sarı-lacivertlilerde 25 Ekim Cumartesi günü yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda gayrimenkul ve taşınmazlar ile ilgili yönetime yetki verilmesi yönündeki maddeler (11., 12., 13.) hakkında divan üyelerine bilgi verilmesi bekleniyor.

Seçimli Olağanüstü Genel Kurulun ilk günü olan 20 Eylül’de Aziz Yıldırım’ın tavsiyesi doğrultusunda üyelerin onaylamadığı 11-12-13. maddeler hakkında eski başkanın bu kez "Onay alınırsa yeni yönetim neler yapmayı planlanıyor? Detaylarıyla anlatın dinleyelim, ikna olursak destekleyelim." tarzında bir konuşma yapması bekleniyor. Diğer bir eski başkan Ali Koç’un da gündeme dair konuşma yapacağı kaydedildi. Bu arada Sadettin Saran’ın "Divanda detaylı olarak anlatacağız." dediği hisse satışları, mali durum başta olmak üzere birçok konuda da üyelere bilgi verilecek.