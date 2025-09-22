Fenerbahçe'deki seçim sonrası Alex de Souza'dan flaş paylaşım!

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleştirildi ve Sadettin Saran, mevcut başkan Ali Koç'u devirerek, koltuğun yeni sahibi oldu. Kulübün efsane futbolcularından Alex de Souza, sosyal medya hesabından Saran için bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'de tarihi seçim sonrası başkanlık görevini Ali Koç'tan devralan Sadettin Saran'a destek mesajları gelmeye devam ediyor. Saran'a bir destek de Alex de Souza'dan geldi.

ALEX DE SOUZA'DAN SADEETİN SARAN İÇİN ÖZEL PAYLAŞIM

Sarı-lacivertli kulübün efsane futbolcularından Alex de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Saran'ı tebrik etti. Brezilyalı, paylaşımında Saran ile birlikte çekildiği fotoğrafına yer verdi ve "Yeni başkana tebrikler ve bol şanslar" notunu düştü.

İşte o paylaşım;

