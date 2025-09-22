Sadettin Saran için hevesini kursağında bırakacak iddia! "3 yıl ceza verilecek"

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda geçerli 24 bin 393 oyun 12 bin 325'ini alarak Ali Koç'a karşı üstünlük kuran Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı oldu. Spor yazarları, bugünkü yazılarında seçimi değerlendirdi.

"TAM YETKİLİYİM DEMEK..."

"Sadettin Saran, 2016'da mahkeme kararıyla tekrar üyelik haklarına kavuştuktan sonra girdiği ilk seçimi kazanarak F.Bahçe tarihindeki yerini aldı. Sadece futbol değil, tüm spor branşlarının pazarlanması konusunda etkin bir isim. Türkiye'de bu işin 1 numarası. F.Bahçe'nin şampiyonsuzluk dönemindeki tepkisini iyi sezip yola çıktı. Az farkla da olsa kazanmayı başardı. Şimdi önünde çok zorlu bir dönem var. Sadece maddi olarak değil, 1800 çalışanıyla dev bir şirket haline gelen F.Bahçe'yi doğru yönetmesi de gerekiyor. Ali Koç'un kendisine olan güveni özellikle 40 yaş altı üyelerin tepkisiyle beklenmedik bir seçim yenilgisi getirdi. Çok önemli detay var. 60 bin kongre üyesinin 12 binin oyunu alıp 'Tam yetkiliyim' demek ince bir çizgide yürümekle aynı. Ali Koç da seçilse böyle olacaktı. Bundan sonra tabela konuşacak. 'Galip' yazıyorsan sıkıntıları aşarlar, işler iyi gitmezse haziranda bir kongre daha olur."

(Gürcan Bilgiç/Sabah)

"DÜŞMAN YARATARAK BAŞARILI OLAMAZSINIZ"

"Yönetimde istikrar yoktu ki takımda olsun. Aziz Yıldırım'ı nasıl gönderdiyse kendisi de öyle gitti. Bir daha da Fenerbahçe'ye başkan falan olamaz. Maç yazısı yazdık ama hem sahadan hem yönetimden. Dün bakıyorum giden başkan da gelen başkan da geçmişte sporculuk yapmadıkları için hep düşmandan bahsettiler. Düşman yaratarak başarılı olamazsınız. Bakınız Süleyman Seba, Özhan Canaydın, Ali Uras ve Mustafa Cengiz'e. Bunlardan hiç düşman kelimesi duydunuz mu? Zaten bunların üçü Cengiz hariç sporcuydu. Sporda düşman olmaz rakip olur."

(Erman Toroğlu/Sözcü)

"TFF SADETTİN SARAN'A 3 YIL CEZA VERMEK DURUMUNDA"

"7 yıllık başarısız başkan, kaybetti ve Sadettin Saran yeni başkan oldu. Asıl kaos şimdi başlıyor. TFF, UEFA, FIFA talimatları çok açık. Direkt ya da dolaylı bahis işiyle uğraşan kişi futbol kulüplerinde görev alamaz. Dolayısıyla başkan hiç olamaz. Sadettin Bey devredecek diyorlar ama bahis aracı kurumu bakkal dükkanı değil. Devrettim demekle olmuyor. Üstelik TFF kendisine üç yıla kadar ceza vermek durumunda. Düşünebiliyor musunuz olan camiaya oluyor. "Başarısız başkandan kurtulduk, şimdi yine büyük bir kaos bizi bekliyor" diyorlar."

(Ahmet Çakar/Sabah)

