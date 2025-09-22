Konyaspor maçı öncesi Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması!

Kaynak: Haber Merkezi
Konyaspor maçı öncesi Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, sakatlığı bulunan ve mücadelede ilk 11'de sahada olması beklenmeyen Victor Osimhen için bir açıklama yaptı.

Galatasaray, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılarda Konyaspor maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan ve Eyüpspor ile Eintracht Frankfurt maçlarını kaçıran Osimhen, Konyaspor maçı öncesi pazar günü yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Victor Osimhen, antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken sonrasında bireysel çalışmalarını sürdürdü." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'da bu sezon 3 maçta süre bulan Nijeryalı futbolcu, 2 gol attı.

AKP’yi sarsacak bomba iddia: 5 aşamada hazırlanacak! Son kararı Erdoğan verecek…
Fatih Altaylı mektubunda yazdı! CHP'li eski vekiller Kılıçdaroğlu'na en ağır darbeyi indirdi. 'Tıpış tıpış' lafının şifresini verdiler
Erkan Can ve Güven Kıraç’tan unutulmaz söyleşi
Ayşe Barım cezaevinde isyan etti: Hiç unutmayacağı şeyi açıkladı
Erzurum, Kars, Erzincan birçok ilimize kar bile yağdı! Vatandaşlar aktarlara akın ediyor! Uzmanlar bakın buna ne diyor
