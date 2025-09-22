Konyaspor maçı öncesi Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması!

Galatasaray, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılarda Konyaspor maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan ve Eyüpspor ile Eintracht Frankfurt maçlarını kaçıran Osimhen, Konyaspor maçı öncesi pazar günü yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Victor Osimhen, antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken sonrasında bireysel çalışmalarını sürdürdü." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'da bu sezon 3 maçta süre bulan Nijeryalı futbolcu, 2 gol attı.
