Fenerbahçe'den kovulduktan sonra Benfica'ya imza atmıştı! Jose Mourinho'dan flaş açıklama: O takımın başına geçeceğim

Portekiz 1. Futbol Ligi 6. haftasında Benfica, Jose Mourinho'nun görev aldığı ilk maçta AVS'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının açıklamaları;

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİYDİ

Karşılaşmayı değerlendiren Mourinho, "Bugün kazanmak çok önemliydi ve kazandık. İlk yarıda beğendiğim birçok şeye sahip bir takım gördük ancak baskı altındaydılar ve gerginlerdi. İkinci yarıda ise tek yapmam gereken oyuncuları rahatlatmaktı. Kazanma odaklı bir oyunla sahaya çıkmamız gerektiğini, AVS'ye mücadele etme şansı veremeyeceğimizi söyledim ve onlar da kabul ettiler. İkinci yarıda takım çok yüksek bir öz güvenle gerçekten iyi oynadı. Kazanmak olağanüstü değildi ama elimizden gelenin en iyisiydi.'' dedi.

"SAVAŞ BAŞLATMAK İÇİN BURADA DEĞİLİM"

Benfica'ya imza atması sonrasında Porto ile arasındaki ilişkiye değinen Mourinho, "Benfica'ya geldikten sonra Başkan Villas-Boas ve Başkan Varandas ile görüştüm. Savaş başlatmak için burada değilim. Porto benim tarihimin çok önemli bir parçası ve ben de Porto'nun tarihinin bir parçasıyım." ifadelerini kullandı.

"PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI'NIN BAŞINA GEÇECEĞİM"

Gelecek dönemde Portekiz Milli Takımı'nın başına geçeceğini belirten Mourinho, "Her zaman Portekiz'e döneceğimi düşünmüştüm. Milli takımın er ya da geç geleceğini biliyorum. Bir gün Portekiz Milli Takımı'nın başına geçeceğim. Bu kariyerimin doğal bir devamı" sözlerini sarf etti.

