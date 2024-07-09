Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray anında kaptı

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Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray anında kaptı

Galatasaray, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Galatasaray, son olarak Fenerbahçe Parolapara'da forma giyen Hasan Yeşilbudak'la sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Galatasaray HDI Sigorta, son olarak Fenerbahçe Parolapara forması giyen tecrübeli libero Hasan Yeşilbudak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımız, tecrübeli libero Hasan Yeşilbudak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübümüz, son dört sezondur Fenerbahçe Parolapara forması giyen Hasan Yeşilbudak ile kadrosunu güçlendirdi.

Profesyonel voleybol kariyerine 2002 yılında Arçelik’te başlayan 1984 doğumlu oyuncu, sırasıyla Halkbank, Arkas Spor ve Fenerbahçe Parolapara ekiplerinde oynadı.

Kulüp kariyerinde 6 Efeler Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu bulunan oyuncu, Türkiye Erkekler Voleybol Ligi’nde birçok kez en iyi libero seçildi.

Hasan Yeşilbudak’a Galatasaray HDI Sigorta’ya hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz."

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