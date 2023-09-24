Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Rakibe yaratılan penaltılar ve bizim başımıza gelenler

Fenerbahçe'den Alanyaspor maçından sonra sert bir açıklama geldi. Selahattin Baki, Bunların TFF tarafından Fenerbahçe ve futbol kamuoyuna cevaplandırılması gerekiyor" dedi.

Fenerbahçe'den çok sert açıklama: Rakibe yaratılan penaltılar ve bizim başımıza gelenler

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, Alanyaspor maçından sonra konuştu.

Baki, şunları söyledi:

"İlk 5 hafta konuşmayalım dedik. Bu sezon biraz daha futbol konuşulsun dedik. Öyle şeyler oluyor ki, insan bazı doneleri ortaya koymak istiyor.

Bugün net bir şekilde Szymanski'nin penaltısı verilmedi. Yüzde 100 gol pozisyonuna giderken takımın atağının kesilmesi. Dzeko ve İrfan Can'a zorlama kartlar. Ne hikmetse Fenerbahçe'ye nasip olan attığımız nizami golde gereğinden fazla uzun süren VAR araştırması. Ne arandı? Bunların TFF tarafından Fenerbahçe ve futbol kamuoyuna cevaplandırılması gerekiyor.

Avrupa'daki liglerde VAR incelemesi ortalama ne kadar sürüyor? Bizdeki 3 dakika 44 saniye, 4 dakika 17 saniyelerin ne kadar aslında vahim, yanlış, taraflı olduğunu gözler önüne serecektir.

En üst seviyeyi görmüş bazı oyuncularımız şunu dedi. Hayretler içerisindeyiz. Dün kampta da rakibimizin maçını beraber izledik. Aradaki niyet farkı insanı hayret ettiriyor. Yaratılan penaltılar ve bugün bizim başımıza gelenler... Hakemlerin Türk futbolunu bu şekilde temsil etmemesi gerekiyor.

Şimdi tek tek geçmişe girmek istemiyorum. Sadece bu maçla alakalı konuşmak istiyorum ama bugün konuşmamızın sebebi tek bu maç değil. Bu maç artık ciddi kariyer, ciddi gergin maçlar yaşamış futbolcuları bile şaşırttı. Fenerbahçe refleksini, hatırlatmasını ortaya koymak istedik. Bunun ötesinde bir yorum gerekiyorsa Sayın Başkanımız ya da uygun gördüğü bir yöneticiyle açıklama yaparız."

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