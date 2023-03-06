6 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'den 1959 öncesi şampiyonluklar hakkında flaş paylaşım

Fenerbahçe'den 1959 öncesi şampiyonluklar hakkında flaş paylaşım

Sarı-lacivertliler, 1959 öncesi şampiyonluklar için bir açıklama yaptı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 18:12
Takip Et

Fenerbahçe'den flaş paylaşım

Fenerbahçe'den 1959 öncesi şampiyonluklar hakkında flaş paylaşım
+
Aa
-

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden 1959 öncesi şampiyonluklar hakkında flaş bir açıklama yaptı.

Sarı lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla; ''Tarihi Sorumluluğunuzu Hatırlatıyoruz: 1959 Öncesi Kazandığımız Şampiyonluklarımızın Tescilini Resmen Talep Etmemizin Üzerinden 2 Yıl Geçti.

Her ne şartta olursa olsun haklı davamızın takipçisi olacağımızı ve hakkımızı aynı kararlılıkla sonuna kadar aramaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. 

Asırlık tarihin gerçekleri asla ve asla yok sayılamaz.'' ifadelerini kullandı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklamaları;
''Bugün, şanlı tarihimizin yazılmasında pay sahibi olan, alın teri döken tüm efsanelerimizin emeklerine sahip çıkmak için attığımız hak arayışı adımımızın üzerinden tam 2 yıl geçti.
 
730 gün önce, 6 Mart 2021 tarihinde, 1959 yılı öncesinde kazandığımız ulusal şampiyonluklarımızın tescil edilerek Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarındaki şampiyonluklarımıza eklenmesi ile bundan doğan diğer taleplerimizin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığımız başvurunun son derece önem arz ettiğini bir kez daha ifade ediyoruz.
 
Kuruluş tarihi 1923 olan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bizzat ulusal statüde oynatılarak kazandığımız 9 Şampiyonluğumuzun,
 
Türk futbolu ve Cumhuriyet tarihine sahip çıkmak anlamına geldiğini,
 
bu noktada Türkiye Futbol Federasyonu’nun tarihi bir sorumluluğa sahip olduğunu hatırlatıyoruz.
 
Kurumlarda süreklilik ve istikrar olması gerektiği gözetilerek bugün itibariyle TFF’ye görev ve sorumluluklarını son kez hatırlatmak üzere başvurumuzu yinelediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyor;
 
Her ne şartta olursa olsun haklı davamızın takipçisi olacağımızı ve hakkımızı aynı kararlılıkla sonuna kadar aramaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.
 
İlgililer ve tüm kamuoyu bilmelidir ki;
 
Bu konu kişisel yorum, görüş ve önyargılarla sona erdirilemez,
 
Asırlık tarihin gerçekleri asla ve asla yok sayılamaz.
 
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ''

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
1
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
2
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
3
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
4
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
5
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿TOGG kararı Elon Musk'ı çılgına çevirdi
6
﻿TOGG kararı Elon Musk'ı çılgına çevirdi
﻿TOGG kararı Elon Musk'ı çılgına çevirdi
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
7
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿Sion sportif direktöründen Gomis itirafı
﻿Sion sportif direktöründen Gomis itirafı
﻿Sion sportif direktöründen Gomis itirafı
﻿Gvardiol için Premier Lig ekipleri yarışta
﻿Gvardiol için Premier Lig ekipleri yarışta
﻿Gvardiol için Premier Lig ekipleri yarışta
﻿Ceylanpınar'da uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişiye gözaltı 
﻿Ceylanpınar'da uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişiye gözaltı 
﻿Ceylanpınar'da uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişiye gözaltı 
﻿Cenk Tosun Mario Gomez ile buluştu. Eyşan diyerek fotoğrafını paylaştı
﻿Cenk Tosun Mario Gomez ile buluştu. Eyşan diyerek fotoğrafını paylaştı
﻿Cenk Tosun Mario Gomez ile buluştu. Eyşan diyerek fotoğrafını paylaştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.