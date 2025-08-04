Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski için Lazio'ya net cevap!

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Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski için Lazio'ya net cevap!

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin takımda düşünülmediği ve yolların ayrılmak istendiği iddia edilmişti. Bu doğrultuda Serie A ekibi Lazio, Polonyalı yıldız için harekete geçerken, beklemediği bir cevap aldı.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Lazio ile oynadığı hazırlık maçının ardından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan temsilcisi, sarı-lacivertliler'in başarılı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'nin durumunu sordu.

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FENERBAHÇE SEBASTIAN SZYMANSKI'Yİ SATMAYACAK

Maç sonrası Fenerbahçeli yetkililerle temasa geçen Lazio cephesi, Polonyalı yıldız için nabız yoklarken, kulüpten olumsuz yanıt aldı. Yönetimin, "Szymanski'yi satmayı düşünmüyoruz." diyerek transfer tekliflerine kapıları kapattığı belirtildi.

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