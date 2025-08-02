Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Dünyaca ünlü isim görüşmeyi açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Dünyaca ünlü isim görüşmeyi açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde zaman zaman geleceği tartışılan Jose Mourinho için kimsenin beklemediği bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Jose Mourinho'y Brezilya'dan talip çıktığı kaydedildi.

JOSE MOURINHO İÇİN FLAMENGO İDDİASI

Dünya futbolunun önemli isimlerinden Jorge Biadek, Brezilya'nın köklü kulüplerinden Gremio'nun başkan adayı Marcelo Marques'in, teknik direktörlük için Jose Mourinho'yu düşündüğünü iddia etti.

Biadek, Marques'in bu fikrini bizzat Portekizli çalıştırıcıya ilettiğini de açıkladı. Biadek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Mourinho ile olan yazışmasını aktardı.

Galatasaray'da ayrılığı resmen duyurdular! Gabriel Sara kasayı doldurup gidiyor: İnanılmaz rakamGalatasaray'da ayrılığı resmen duyurdular! Gabriel Sara kasayı doldurup gidiyor: İnanılmaz rakam

v.jpeg

Galatasaray iç transferde gaza bastı! 2 imzaGalatasaray iç transferde gaza bastı! 2 imza

İşte o yazışmalar;

"Ona mesaj attım: 'Bak, Brezilya'da ne kadar büyük bir saygın var' dedim. Bu haberlerin çıkması, Gremio taraftarlarının onu takımın başında görmek istemesi Mourinho'yu çok mutlu etti. Bu, her teknik adam için gurur verici bir durumdur. Gerçekten sevindi."

"TAMAMEN FENERBAHÇE'YE ODAKLANMIŞ DURUMDA"

Biadek, şu an için somut bir görüşmenin olmadığını vurgularken Mourinho'nun geleceğine dair de net konuştu:

"Şu anda hiçbir temas yok. Mourinho'nun Brezilya'da herhangi bir takımı çalıştırmak gibi bir planı da bulunmuyor. Fenerbahçe'ye tamamen odaklanmış durumda. Çok hırslı biri ve şu anki hedefi Türkiye'de şampiyonluk yaşamak. Ama bu, ileride böyle bir ihtimalin olmayacağı anlamına gelmez."

Dominik Livakovic'e sürpriz talip!Dominik Livakovic'e sürpriz talip!

Fenerbahçe alamamıştı! Galatasaray onu istiyorFenerbahçe alamamıştı! Galatasaray onu istiyor

Fenerbahçe hakkında olay iddialarda bulunmuştu! Allan Saint-Maximin'den sürpriz imzaFenerbahçe hakkında olay iddialarda bulunmuştu! Allan Saint-Maximin'den sürpriz imza

Son Haberler
Ambulans kazasında hayatını kaybetmişti: Toprağa verildi
Ambulans kazasında hayatını kaybetmişti: Toprağa verildi
Albay Semiz’den Vali Aktaş’a veda ziyareti
Albay Semiz’den Vali Aktaş’a veda ziyareti
Pavyonda göbek attı tarım ve orman müdürü oldu! Vatandaş tepki gösterdi
Pavyonda göbek attı tarım ve orman müdürü oldu! Vatandaş tepki gösterdi
Fatih Tekke söz verdi!
Fatih Tekke söz verdi!
Sürüklenen teknenin imdadına Kıyı Emniyeti ekipleri yetişti
Sürüklenen teknenin imdadına Kıyı Emniyeti ekipleri yetişti