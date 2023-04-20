Fenerbahçe'den sert açıklama: İnanılır gibi değil

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 2-1 yendiği maçtan sonra yönetici Selahattin Baki, açıklamalarda bulundu.

Baki, şunları söyledi:

"Galip gelirken de konuşulması gerekenler var. Bunları da atlamamak gerekiyor. Fenerbahçe’nin bir kere daha bir penaltısı bugün verilmedi. Hadi orta hakem görmedi, VAR böyle bir kritik penaltıyı nasıl atlıyor, inanılır gibi değil.

Yükselen bir trend var. Son haftalarda özellikle deplasman maçlarında Fenerbahçe’ye hak ettiği penaltılar verilmiyor. Adana Demirspor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük ve şimdi de Başakşehir deplasmanı. Eğer takım ortaya bir ruh koyup maçları döndüremeseydi belki de bambaşka bir senaryoyu konuşacaktık. Bu da bu algıcıların ne kadar aktif olduğunu gösteriyor.

Biz artık ligin boyunun kısaldığı dönemde daha cesur MHK ve TFF yönetimi bekliyoruz. Taraftarımızdan da bir kere daha ricam, bugün ciddi bir deplasman tribünü performansı ortaya kondu. Bunun genele yayılması gerekiyor. Biz bu işi sonuna kadar kovalayacağız. İki kupayı da bırakmayacağız.”