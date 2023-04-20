Fenerbahçe'den sert açıklama: İnanılır gibi değil

Fenerbahçe cephesinden Başakşehir maçı sonrası sert bir açıklama geldi. Yönetici Selahattin Baki, hakemi eleştirdi.

Fenerbahçe'den sert açıklama: İnanılır gibi değil

Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 2-1 yendiği maçtan sonra yönetici Selahattin Baki, açıklamalarda bulundu.

Baki, şunları söyledi:

"Galip gelirken de konuşulması gerekenler var. Bunları da atlamamak gerekiyor. Fenerbahçe’nin bir kere daha bir penaltısı bugün verilmedi. Hadi orta hakem görmedi, VAR böyle bir kritik penaltıyı nasıl atlıyor, inanılır gibi değil.

Yükselen bir trend var. Son haftalarda özellikle deplasman maçlarında Fenerbahçe’ye hak ettiği penaltılar verilmiyor. Adana Demirspor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük ve şimdi de Başakşehir deplasmanı. Eğer takım ortaya bir ruh koyup maçları döndüremeseydi belki de bambaşka bir senaryoyu konuşacaktık. Bu da bu algıcıların ne kadar aktif olduğunu gösteriyor.

Biz artık ligin boyunun kısaldığı dönemde daha cesur MHK ve TFF yönetimi bekliyoruz. Taraftarımızdan da bir kere daha ricam, bugün ciddi bir deplasman tribünü performansı ortaya kondu. Bunun genele yayılması gerekiyor. Biz bu işi sonuna kadar kovalayacağız. İki kupayı da bırakmayacağız.”

Öne Çıkanlar
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Son Haberler
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti Güncel
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem Güncel
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola Yaşam
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi Spor
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı Magazin
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı Spor
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı