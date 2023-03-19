﻿Fenerbahçe'den flaş paylaşım: Sisteminize yazıklar olsun

Süper Lig'de Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk oluyor.

İlk yarısı 1-0 biten mücadelede, tartışmalı pozisyonlar yaşandı. Fenerbahçe, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

''SİSTEMİZİNE YAZIKLAR OLSUN''

Fenerbahçe, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;

''Sisteminiz sizin olsun! Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!''

''Çizgileri belirsiz, kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla, VAR’ınızla, hakeminizle görüyoruz ki Fenerbahçe’nin yakasını bırakmayacaksınız! Türk futbolunun içinde bulduğu bu sisteme ve bu rezalette payı olan herkese yazıklar olsun!''

''SİSTEMİNİZE YAZIKLAR OLSUN

Sezonun 26. haftası itibarıyla “bir daha olmaz” dediğimiz her şeyin bıkmadan ve yılmadan daha da vahimini yaşatıyorsunuz, milyonların gözü önünde Fenerbahçe’yi doğruyorsunuz!''