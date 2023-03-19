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Melih Gökçek'ten Ali Koç'a çirkin paylaşım. Konu: Hükümet istifa

Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyadan yaptığı flaş paylaşımla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a gönderme yaptı.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 19:52
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Melih Gökçek'ten Ali Koç'a 'Hükümet istifa' göndermesi

Melih Gökçek'ten Ali Koç'a çirkin paylaşım. Konu: Hükümet istifa
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Fenerbahçe taraftarının başlattığı 'Hükümet istifa' tezahüratları, ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. 

Melih Gökçek, iktidara yapılan bu tezahüratlara Fenerbahçe Sevilla maçından sonra Ali Koç’a taraftardan gelen istifa sesleriyle yanıt verdi.

AVRUPA LİGİ'NDEN ELENDİ
Sarı lacivertliler kendi evinde Sevilla’yı 1-0 yenmesine rağmen, İspanya'da 2-0 mağlup olduğu için Avrupa Ligi’ne veda etti. 

SEVILLA MAÇI SONRASI 'ALİ KOÇ' İSTİFA SESLERİ
Fenerbahçe taraftarı, Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de Sevilla'ya elendiği maç sonrası 'Ali Koç istifa' tezahüratları yaptı ve büyük tepki gösterdi.

Melih Gökçek de yaptığı paylaşımla Ali Koç'a göndermede bulundu.

''ALMA MAZLUMUN AHINI''
Gökçek Twitter hesabından Ali Koç’a gelen istifa protestolarını paylaşırken “Alma mazlumun ahını çıkar ahaste ahaste hem de organizesiz kendiliğinden” ifadelerini kullandı.

 

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