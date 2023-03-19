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Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza

Hakem yorumcusu Erman Toroğlu, Alanyaspor-Fenerbahçe maçındaki tartışmaları pozisyonlarla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 22:55
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Erman Toroğlu tartışmalı pozisyonları değerlendirdi

Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
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Eski hakem, yorumcu Erman Toroğlu, Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Toroğlu, A Spor'daki programda pozisyonları şöyle değerlendirdi:

- (Alanyaspor'un 4. dakikadaki golü) Bana sanki ofsayt gibi geliyor. Ama bunu bu açıdan (görüntülere göre) çözebilecek adam göremiyorum. Yardımcının yeri çok iyi. Kameradan iyi görüyor. Bu işlerde hep şunu söylüyorum, herkesin günahları boynuna. Oraya bir kamera daha koyamıyorlar. Çizgilere bak (ofsayt çizgisi). Ayıptır ya. 

- (19. dakikada Osayi Samuel'in sarı kart görmesi, Alanyasporluların kırmızı olmalıydı itirazı) Dün pozisyon var, geçen hafta var. Şimdi diyorlar ki bu pozisyonla o aynı diyorlar. Bu pozisyonu şuraya alalım. (ekranı 3'e böldürdü. Galatasaraylı Dubois'e ve Beşiktaşlı Gedson'a yapılan tabanları ekrana getirdi). Gedsona yapılanda adamın ayağı kayıyor. Dedim ki ben sarı kart bile vermem. Kayıyor çünkü. Adamın şortu falan dağılıyor. Meburi gidiyor. Galatasaray maçında (Konya) iki oyuncu geliyor top ayağına geliyor. Ben diyorum ki sarı buçuktan sarı yaparım. Top ortada. Şimdi buna gelelim. (Osayi Samuel). Bu Topa beyazlı oyuncu vuruyor. Bu adamın (Osayi Samuel'in) topla ilgisi var mı. Bu hareket net kırmızı. Su götürmez kırmızı. Yorumu yok.

- (30. dakikada Furkan'ın Valencia'yı düşürmesi) Bu adam (Furkan) arkada. Bu adam (Valencia) önde. Çekiyor. Ver abi sarıyı. Bu sarı olmazsa hangisi olur. (Alanyasporlu Furkan sarı kart görmeliydi.) Sarı kart vermeyen bir hakemin bu pozisyona futbolla ilgisi yok. Güreşte bile faul bu. (Furkan 45'te sarı kart gördü)

- (38. dakika Rossi'nin VAR'dan iptal edilen golü) (Görüntülere kızdı) Bu ne rezilliktir ya. Top gözükmüyor ki. Bunu anlamıyorum abi. Bunları 2 senedir konuşuyoruz. Ama federasyon başkanı son zamanda konuşmuyor. MHK başkanı falan filan diyor. Milleti birbirine kırdıracak mısınız ya. Görüntüye göre ben çözemem ofsayt mı değil mi? Çözen varsa gelsin. Hepinizin günahı boynunuza. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Alayınızı. Çizgiyi çekenler yavrularım dağlara taşlara yaptınız.

- (45+8'de Furkan'ın Valencia'yı çekmesi) Hemen hemen ilk hareketiyle aynı harekete. İlkinde yok, bunda var. Aynı iki pozisyon. Biri sarı diğeri değil. Buyurun ya. Rezilliğin son perdesi.

- (63. dakikada Fenerbahçe'nin ilk penaltısı) Bu pozisyona tartışmaya gerek yok. Penaltı.

- (Jesus'un kırmızı kart görmesi. 67. dakikada Ferdi'nin yerde kalmasına faul verilmemesine kızıyor itiraz ediyor) Ferdi'ye geliyor bir darbe. Hakem görmüyor onu. Çocuk görmeyebilir. Bu çocuk! Faul var. 

- (82. dakika Fenerbahçe'nin ikinci penaltısı VAR uyarısıyla) Penaltı bu.   

 

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