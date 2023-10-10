Fenerbahçe'den TFF'ye Ali Koç tepkisi

Fenerbahçe, PFDK'nin Başkan Ali Koç’a verdiği ceza ile ilgili sosyal medyadan açıklama yayınladı.

KAYNAK: AA
Fenerbahçe'den TFF'ye Ali Koç tepkisi

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından başkan Ali Koç'a verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezası ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk futbolundaki sorunların özü ve odağı ile ilgilenmeksizin adım atarak, haksızlık yaşayan ve adaletsizlikleri dile getirenleri cezalandırma refleksi ile hareket edenler vesilesiyle bir konuyu gündeme getirmek istiyoruz. Türk futbolunda ana odak ve gündem; futbolun içerisinde bulunduğu durum, hakemlerin, adaletsiz yönetimlerin maçlara etkisi ve sistemin her geçen gün daha da çözümsüz hale gelmesi olmalıdır. Türk futbolunun yegane ihtiyacı adil hakemler ve her takıma eşit yaklaşımdır. Geçmişte ağır itham ve tehditvari söylemlere verilen en hafif cezalar adaletsiz yaklaşımın bir parçası olarak kayıtlardadır. Bugün ortaya konan bu tutum da bizim için şaşırtıcı olmamıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konudaki tavrımız geri dönülmez ve nettir." denildi.

(AA)

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