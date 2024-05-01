Su faturası için köy muhtarını öldürmüştü. Tutuklandı

Kaynak: İHA
Su faturası için köy muhtarını öldürmüştü. Tutuklandı
Kastamonu’da su faturası için tartıştığı köy muhtarını silahla vurarak öldüren kişi jandarma ekipleri tarafından tutuklandı.

Olay, 28 Nisan tarihinde Kastamonu Merkez ilçeye bağlı Kuzyaka köyü Baylar Mahallesi’nde oldu.

Kuzyaka köyünde muhtarlık yapan Mehmet Başoğlu, iddiaya göre mahalledeki evlerden su faturası ücretlerini toplamak isteyince 2014-2019 yılları arasında aynı köyde muhtarlık yapan Mehmet Depişgen su parasını ödemeyeceğini söyledi.

Mehmet Depişgen ve Başoğlu arasında telefonda tartışma başladı.

Başoğlu, azası ile su faturası için mahallede yaşayan bir vatandaşın evine gittiği sırada Depişgen, Başoğlu’nun bulunduğu evin önüne gelerek pompalı tüfekle ateş açtı.

Bahçede beklerken kurşunların isabet ettiği muhtar olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kastamonu Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu tamamlanan Mehmet Depişgen, yapılan sağlık kontrolünün ardından Kastamonu Adliyesi'ne gönderildi. Hakim karşısına çıkartılan kişi tutuklandı.

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