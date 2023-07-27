Fenerbahçe'den ülke puanına büyük katkı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön eleme ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Moldova ekibi Zimbru ile karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanan maçta sarı-lacivertliler rakibini 5-0’lık ezici bir skorla mağlup etti.

0.25 PUAN ARTTI

Fenerbahçe’nin bu galibiyeti sonrası ülke puanına da büyük katkı sağlanmış oldu. Kazanılan maç sonrası ülke puanına 1 puan verilirken dörde bölünmesiyle ülke puanı 0.25 puan artışla 26.975'e yükseldi.

10. OLMAMIZ LAZIM

Türkiye’nin 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılabilmesi için ise en kötü ihtimalle 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor.

ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

10 Avusturya: 28.600

11 İsviçre: 27.875

12 Sırbistan: 27.175

13 Türkiye: 26.975

14 Ukrayna: 24.700