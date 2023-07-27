Fenerbahçe'den ülke puanına büyük katkı

Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön eleme maçında aldığı galibiyet ile ülke puanında 0.25 puanlık artış yaşandı.

Fenerbahçe'den ülke puanına büyük katkı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön eleme ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Moldova ekibi Zimbru ile karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanan maçta sarı-lacivertliler rakibini 5-0’lık ezici bir skorla mağlup etti.

0.25 PUAN ARTTI
Fenerbahçe’nin bu galibiyeti sonrası ülke puanına da büyük katkı sağlanmış oldu. Kazanılan maç sonrası ülke puanına 1 puan verilirken dörde bölünmesiyle ülke puanı 0.25 puan artışla 26.975'e yükseldi.

10. OLMAMIZ LAZIM
Türkiye’nin 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılabilmesi için ise en kötü ihtimalle 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor.

ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

10 Avusturya: 28.600
11 İsviçre: 27.875
12 Sırbistan: 27.175
13 Türkiye: 26.975
14 Ukrayna: 24.700

Öne Çıkanlar
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Son Haberler
Almanya'dan Nijer'deki darbeye ilişkin açıklama Dünya
Almanya'dan Nijer'deki darbeye ilişkin açıklama
Vize sorunu TBMM gündemine taşındı Güncel
Vize sorunu TBMM gündemine taşındı
Sivasspor'a Dinamo Kiev'den takviye Spor
Sivasspor'a Dinamo Kiev'den takviye
Avcılar’da Suriyeli tacizciye meydana dayağı Güncel
Avcılar’da Suriyeli tacizciye meydana dayağı
Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı. Tatil için Türkiye'ye geldi Magazin
Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı. Tatil için Türkiye'ye geldi
Tanju Özcan'dan İmamoğlu için bomba iddia. Canlı yayında açıkladı Siyaset
Tanju Özcan'dan İmamoğlu için bomba iddia. Canlı yayında açıkladı
Lifli besinler kalp krizini önlüyor Sağlık
Lifli besinler kalp krizini önlüyor