Fenerbahçe'den yeni FENER OL kampanyası

Fenerbahçe Kulübü; "Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin evlatlarına Fener oluyoruz" açıklamasıyla kampanya başlattı. Mert Hakan, İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder hemen destek verdi.

Fenerbahçe'den yeni FENER OL kampanyası

Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü anısına anlamlı bir girişimde bulunma kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 100. yıl anısına Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı 81 ildeki 81 çocuğa ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 1 çocuğa "Cumhuriyet bursu" verileceği belirtildi.

MERT, İRFAN VE CENGİZ HAREKETE GEÇTİ
Fenerbahçe Kulübü'nün başlattığı kampanyaya futbolculardan da destek açıklaması geldi. Mert Hakan Yandaş, "Bu Aziz vatanın her bir toprağı çok kıymetli. Doğduğum şehir Bursa için 16 çocuk da ben okutuyorum. Sonsuza dek Cumhuriyet!" ifadelerini kullandı.
İrfan Can Kahveci ise "Ben bu ülkenin bir evladıyım. Kulübümün adımı ile gurur duyuyorum. Küllerinden doğacak şehrimiz Hatay için 10 çocuğumuza da ben burs vereceğim. Sonsuza dek Cumhuriyet!" dedi.
Cengiz Ünder de "Cumhuriyet’in Feneri! Doğduğum şehir Balıkesir, futbola başladığım şehir İzmir, Başkentimiz Ankara ve şehrimiz İstanbul için 4 kardeşimizi de ben okutacağım. Sonsuza dek Cumhuriyet!" mesajı attı.

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