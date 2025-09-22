Fenerbahçeli futbolcu hakkında soruşturma başlatıldı!

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın kulüp tüzüğüne aykırı şekilde oy kullandığı ortaya çıktı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Mert Hakan'ın oy kullanmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

FENERBAHÇE'DE MERT HAKAN YANDAŞ'IN OY KULLANMASI OLAY OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın genel kurula nasıl alındığıyla ilgili görevliler ile Yönetim Kurulu'dan izahat istedi ve olayı araştırmaya başladı.

Fenerbahçe Kulübü Tüzüğü'nün ilgili maddesi 15/6'da, "Fenerbahçe'nin aktif olarak faaliyet gösterdiği spor dallarında, amatör/ profesyonel olarak yarışma/ müsabakalara katılan, aktif spor yaşamı içerisinde olan üye; Kulüpte seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaktır." ibarelerinin yer aldığı ortaya çıktı.

