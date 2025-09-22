Sadettin Saran için beklenen oldu! Bakanlık ve TFF harekete geçti

Fenerbahçe’de kongre tarafından Başkan seçilen Sadettin Saran’ın geçtiğimiz günlerde sahibi olduğu bahis şirketini devretmesi hukuki olarak FIFA’nın kurallarına uygun olup olmadığı tartışılmaya devam ediliyor. Bu konu hakkında çalışmalar yapan TFF Hukuk dairesi bugün olağanüstü toplantı yapacak ve konuyu karara bağlayacak.

SADETTİN SARAN'IN BAŞKANLIĞI İÇİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Gazeteci Candaş Tolga Işık, konuyla ilgili özel bir haber paylaştı. Işık haberinde, "Az önce hem bakanlık hem de TFF yetkilileriyle konuştum. TFF’de Sadettin Saran’ın başkanlığıyla ilgi birazdan olağanüstü toplantı başlayacak. Şu çok net: Bahis şirketinin dolaylı ya da direkt sahibi olduğu sürece başkanlık yapamaz. Saran’ın şirketi kapatması gerekecek. Devir konusu çok sıkıntılı. Peki kapatma süreci nasıl ilereyecek? Bu süreçte başkanlık yapabilecek mi? Hem TFF hem de bakanlıkta hukukçular dün geceden beri bunu tartışıyor…" ifadelerine yer verdi.

GEREKİRSE KAPATACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Saran, bu konuyla ilgili, "Şirketim oranları belirlemeyen basit bir bayi. Bu yalan rüzgarı kararsızları etkilemek için, insanların kongreye gelmelerini etkilemek için yapılan şeyler. Gelebilecek en kötü şey, hak mahrumiyeti. Biz devir isteği için 22 Ağustos'ta divan kurulu seçim tarihini resmen açıklamadan başvurmuşuz. Gerekli başvurular yapılmış. İnanılmaz bir şey oldu ve men edildim diyelim. Yine Fenerbahçe'ye gelebilecek bir şey yok. İnanılmaz atıyorlar, tutuyorlar, kayyum diyorlar. O noktaya geldiğinde gerekirse kapattırırım" demişti.

