Fenerbahçeliler bile Ali Koç'a tepki gösteriyor! Bu iddia doğruysa ortalık yıkılacak: Frankfurt-Galatasaray maçı oynanırken...

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olmuştu. Şok edici bu karşılaşmanın ardından 2002'den beri Alman Süddeutsche Zeitung'da görev yapan Şilili Javier Caceres dikkat çeken bir makaleye imza attı.

ALİ KOÇ GALATASARAY GALİBİYETİ İÇİN EINTRACHT FRANKFURT'A TEŞEKKÜR TELEFONU

Caceres'in yazısına göre, Maç bitmeden Eintracht Frankfurt CEO'su Axel Hellmann'ın telefonu çaldı. Hellmann'ı arayanın eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç olduğu iddia edildi.

"5 KEZ TEŞEKKÜR ETTİ"

Caceres o anları makalesinde şöyle anlattı; "Maçın bitiş düdüğü henüz çalmamıştı ki Eintracht Frankfurt’un CEO’su Axel Hellmann’ın telefonu çaldı. Hattın diğer ucunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç vardı ve Hellmann, Frankfurt Arena’daki gürültüye rağmen ne dediğini gayet iyi anladı. Bu akşam Ali Koç için tam bir ziyafetti. Hellmann’ın Eintracht’ı Galatasaray’ı 5-1 yenmişti. Bu da Koç’ta memnuniyet yaratmıştı, çünkü kulübü İstanbul’daki komşusuna derin bir husumet besliyor. 'Teşekkürler.' diye fısıldadı Koç telefona, 5 kez teşekkürler!"

