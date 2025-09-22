Ne yaptın sen Kerem Aktürkoğlu! Dünyası başına yıkıldı: Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu

Ne yaptın sen Kerem Aktürkoğlu! Dünyası başına yıkıldı: Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu için işler iyi gitmiyor. Sarı-lacivertlilerin büyük ümitlerle kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, Kasımpaşa maçının ardından olay oldu. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'de kariyeri oldukça kötü başladı. Süper Lig devi ile şu ana kadar 2 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu için hiç beklenmedik bir istatistik tablosu oluştu.

KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN 22.5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Geçtiğimiz yaz transfer döneminin flaş takımlarından biri olan Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu da kadrosuna katarak büyük ses getirmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, milli oyuncu için Benfica'ya 22.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN KABUS GİBİ İSTATİSTİK!

Şu ana kadar Fenerbahçe'de beklenen etkiyi yapamayan Kerem Aktürkoğlu yaptığı top kayıplarıyla tepkilerin odağı oldu. Yıldız oyuncu, geçen hafta Trabzonspor'a karşı 17, bu hafta Kasımpaşa'ya karşı ise 20 top kaybı yaparak oldukça kötü bir istatistiğe imza attı.

