Fenerbahçeli Magdalena Stysiak: Türkiye'de bana çok bilezik hediye ediyorlar

Fenerbahçe Opet'in Polonyalı voleybolcusu Magdalena Stysiak, ülkesinin basınına Türkiye ve Fenerbahçe ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli Magdalena Stysiak: Türkiye'de bana çok bilezik hediye ediyorlar

Milliyet'teki habere göre Fenerbahçe Opet'in yıldız pasör çaprazı Magdalena Stysiak Polonya basınına Fenerbahçe ve Eda Erdem hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldız oyuncunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- İyi ya da kötü oynamama bakmaksızın portalları okumuyorum. Çünkü insanlar bana mesaj atıyor, örneğin Instagram üzerinden. Türkiye'de bu kadar çabuk takdir edilmem ve taraftarlara ulaşmayı başarmam çok güzel. Beni sevdiklerini hissediyorum ve kendimi "Fenerbahçe ailesinin" bir üyesi gibi hissediyorum.

- Eda Erdem'le oynamak her zaman benim hayalimdi ve bu sezon gerçekleşti. Bence sahada harika anlaşıyoruz ve birbirimizle bağlantı hissediyoruz. Ayrıca antrenmanlarımız sırasında da her şey yolunda gidiyor. Ayrıca o da beni övebiliyor ve bu çok güzel.

- Türkiye’ye çabuk alışmayı başardım. Buraya açık fikirli gelmenin sonucu olduğunu düşünüyorum. Kendime her konuda mutlu ve olumlu olmayı hedefledim. Bu durum bugün de geçerlidir. Kulüpte kendimi çok iyi hissediyorum. Üstelik pek çok kişi bana, burada geçirdiğim kısa süreye rağmen göz kamaştırdığımı ve Türkiye'deki yerimi açıkça bulduğumu yazıyor. Sahada olmaktan ne kadar mutlu olduğumu görebilirsiniz. Bu ülkede kendimi çok iyi hissediyorum.

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- Türkçe öğreniyorum, ancak benim için çok yavaş ilerliyor. Bazı kelimeleri öğreniyorum ve ayrıca her şeyi not aldığım bir defterim de var. Bu, ifadeleri hatırlamama yardımcı oluyor, ancak bu dili hızlıca anlamam için kendime baskı yapmıyorum çünkü kolay değil. Biraz zaman tanıyorum kendime.

– Türkiye’deki taraftarlar voleybola aşık. Genellikle biri beni durdurmadan Fenerbahçe kulübünün içinde dolaşamam. Ama ben hâlâ bir hiçim! Eda Erdem ile yemeğe çıktığınızda bir felaket yaşanıyor. İnsanlar onu gerçekten seviyor ve ona her zaman merhaba diyorlar.

- Türkiye’de gerçekten tanınıyoruz, taraftarlar bize çok saygı duyuyor. Antrenmandan döndüğümde yaşadığım bir durumu hatırlıyorum. Yakındaki bir restoranda iki kadın oturuyordu. İçlerinden biri beni gördü ve bana doğru koşmaya başladı ve bağırdı: "Stysia, merhaba, merhaba, hoş geldin!" Çok güzel ve komikti. Taksiler ve arabalar da bazen beni gördüklerinde duruyorlar. İnsanlar selamlaşıyor, el sallıyor... Voleybolu yaşadıklarını ve nefes aldıklarını görüyorsunuz.

- Çok hediye alıyorum. Bir Barbie bebek aldım. Ayrıca bir sürü bilezik aldım.

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