Fenerbahçeli yönetici Acun Ilıcalı'nın yasağını deldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçeli yönetici Acun Ilıcalı'nın yasağını deldi

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya dünyaevine girerken Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın'ın sosyal medya yasağını delmesi gündem oldu.

Fenerbahçe Asbaşkanı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya dün akşam Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen törenle evlendi.

Sanat, spor ve iş dünyasından pek çok önemli ismin katıldığı düğünde bir diğer Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın’ın kuralları çiğnemesi gündem oldu.

SOSYAL MEDYA YASAĞINI DELDİ

Düğün öncesi konuklara gönderilen davetiyelerde sosyal medya paylaşımı yapmanın yasak olduğu belirtilirken Akın bu yasağı dinlemedi.

ALTUNKAYA'NIN VİDEOSUNU PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Düğünde gelin Ayça Çağla Altunkaya'nın bir videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan Hamdi Akın yapılan uyarılar sonrası videoyu sosyal medya hesabından kaldırdı.

ALİ KOÇ VE ACUN ILICALI İLE FOTOĞRAFI DURUYOR

Akın ayrıca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Acun Ilıcalı ile düğünde çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

1726092-jpg.webp666023576617daa9db44d2dd.webp

Son Haberler
Aldığı oyun 200 bini YRP'nin oylarıdır
Aldığı oyun 200 bini YRP'nin oylarıdır
JPMorgan Çin hisseleri tahminini değiştirdi
JPMorgan Çin hisseleri tahminini değiştirdi
Fenerbahçeli yönetici Acun Ilıcalı'nın yasağını deldi
Fenerbahçeli yönetici Acun Ilıcalı'nın yasağını deldi
Kayıp Narin'in ailesiyle ilgili bomba iddia: Ailenin bağlı olduğu yapı var
Kayıp Narin'in ailesiyle ilgili bomba iddia: Ailenin bağlı olduğu yapı var
Kennedy Suikastı: Tarihin karanlık noktası
Kennedy Suikastı: Tarihin karanlık noktası