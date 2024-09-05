Fenerbahçeli yönetici Acun Ilıcalı'nın yasağını deldi

Fenerbahçe Asbaşkanı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya dün akşam Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen törenle evlendi.

Sanat, spor ve iş dünyasından pek çok önemli ismin katıldığı düğünde bir diğer Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın’ın kuralları çiğnemesi gündem oldu.

SOSYAL MEDYA YASAĞINI DELDİ

Düğün öncesi konuklara gönderilen davetiyelerde sosyal medya paylaşımı yapmanın yasak olduğu belirtilirken Akın bu yasağı dinlemedi.

ALTUNKAYA'NIN VİDEOSUNU PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Düğünde gelin Ayça Çağla Altunkaya'nın bir videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan Hamdi Akın yapılan uyarılar sonrası videoyu sosyal medya hesabından kaldırdı.

ALİ KOÇ VE ACUN ILICALI İLE FOTOĞRAFI DURUYOR

Akın ayrıca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Acun Ilıcalı ile düğünde çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.