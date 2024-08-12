Fenerbahçe'nin adı değişti

Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın adı değişti.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz sezonu Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu olmak üzere iki kupayla tamamlayan Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın yeni isim sponsoru İstanbul Jet Havacılık ve Yakıt Hizmetleri A.Ş. oldu.

Takımımız ''#JetHızıylaParkede'' mottosuyla; 2024-2025 sezonu boyunca “Fenerbahçe İstanbul Jet” ismiyle parkede mücadele edecek.

Geçtiğimiz iki sezon da forma sponsoru olarak Takımımıza destek veren ve yeni sezonda desteğini artırarak isim sponsorluğunu üstlenen İstanbul Jet’e kıymetli desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Sponsorluk anlaşmasının imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde resmi kanallarımız aracılığıyla duyurulacaktır.

İstanbul Jet Havacılık ve Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. Hakkında;

2018 yılında kurulan İstanbul Jet Havacılık ve Yakıt Hizmetleri A.Ş., global yakıt sektöründe kaliteli, uygun ve güvenilir yakıt tedarikçisi olma prensibiyle faaliyet gösteriyor. 200'ü aşkın müşteriye hizmet sunarak havayolu şirketlerinin Jet A1 yakıt ihtiyaçlarını karşılayan İstanbul Jet, havayolu şirketlerine özel yakıt paketleri, esnek kredi limitleri ve rekabetçi fiyatlar sunarak sektördeki öncü yerini koruyor.

İstanbul Jet, bünyesinde işletmesini üstlendiği 9 akaryakıt istasyonunun yanı sıra, İstanbul Marin Denizcilik Yakıtları A.Ş. ile denizcilik sektörüne uluslararası standartlarda yurt içi ve yurt dışı transit deniz araçlarına farklı seçeneklerle deniz yakıtı tedarik hizmeti de veriyor. Bununla beraber enerji alanında yenilikçi ve sürdürülebilir girişimleri de bulunan İstanbul Jet, CTG Elektrik A.Ş. ile elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurmak üzere çalışmalarına devam ediyor.

Toplumsal farkındalık ve sosyal sorumluluk alanında da önemli faaliyetler yürüten İstanbul Jet, lösemili çocukların ve ailelerinin verdiği mücadeleye LÖSEV bünyesinde verdiği desteğin yanı sıra, spor ve sporcunun yanında yer alarak, 2024-2025 Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ana (isim) sponsorluğunu üstleniyor."