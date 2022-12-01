Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu

6-10 Aralık tarihlerinde Antalya’da kamp yapacak Fenerbahçe, burada 2 hazırlık maçı oynayacak.
Sarı lacivertli takım 7 Aralık Çarşamba günü Alanya Oba Stadı’nda saat 19.00’da Alanyaspor ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler, kamptaki 2. maçında ise 10 Aralık Cumartesi günü aynı statta saat 18.00’de İtalya’nın Salernitana takımının karşısına çıkacak.
Fenerbahçe, bu karşılaşmanın ardından İstanbul’a dönecek.
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