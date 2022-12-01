2 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu

Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen arada Antalya’da kampa girecek olan Fenerbahçe’nin programı belli oldu.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 23:31
Takip Et

Fenerbahçe'nin Antalya kampındaki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu
+
Aa
-

6-10 Aralık tarihlerinde Antalya’da kamp yapacak Fenerbahçe, burada 2 hazırlık maçı oynayacak.

Sarı lacivertli takım 7 Aralık Çarşamba günü Alanya Oba Stadı’nda saat 19.00’da Alanyaspor ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, kamptaki 2. maçında ise 10 Aralık Cumartesi günü aynı statta saat 18.00’de İtalya’nın Salernitana takımının karşısına çıkacak.

Fenerbahçe, bu karşılaşmanın ardından İstanbul’a dönecek.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
1
﻿İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
﻿İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
2
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
3
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿BİM’den Bahçeli’ye yanıt: İnsanlar sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler
4
﻿BİM’den Bahçeli’ye yanıt: İnsanlar sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler
﻿BİM’den Bahçeli’ye yanıt: İnsanlar sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
5
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿Soylu ve Nebati imzaladı: 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıkları donduruldu
6
﻿Soylu ve Nebati imzaladı: 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıkları donduruldu
﻿Soylu ve Nebati imzaladı: 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıkları donduruldu
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
7
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
﻿Haiti'de silahlı baskında 12 kişi öldürüldü
﻿Haiti'de silahlı baskında 12 kişi öldürüldü
﻿Haiti'de silahlı baskında 12 kişi öldürüldü
﻿Edirne'de sınırda bir düzensiz göçmen donarak öldü
﻿Edirne'de sınırda bir düzensiz göçmen donarak öldü
﻿Edirne'de sınırda bir düzensiz göçmen donarak öldü
﻿Ekvator Ginesi’nde muhalefet seçim sonuçlarını kabul etmedi
﻿Ekvator Ginesi’nde muhalefet seçim sonuçlarını kabul etmedi
﻿Ekvator Ginesi’nde muhalefet seçim sonuçlarını kabul etmedi
﻿Okul servisi 2 aracın ardından eve çarptı: 14 yaralı
﻿Okul servisi 2 aracın ardından eve çarptı: 14 yaralı
﻿Okul servisi 2 aracın ardından eve çarptı: 14 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.