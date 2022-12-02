Dünya Kupası arasında Fenerbahçe'ye TFF'den ceza geldi

Fenerbahçe, Dünya Kupası'na verilen arada hazırlıklarını sürdürürken, İspanya'nın Rayo Vallecano takımıyla özel maçta karşı karşıya gelmişti.
Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'ndaki maçta rakibini Osayi Samuel, King ve Ferdi'nin golleriyle 3-1 yendi.
Fenerbahçe'de sezon başı lisansı çıkarılmayan Mauricio Lemos da, Rayo Vallecano maçında forma giymişti.
TFF, lisansı bulunmayan futbolcuyu özel maçta oynattığı için kulübe 25 bin lira para cezası verdi.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.