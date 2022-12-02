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Dünya Kupası arasında Fenerbahçe'ye TFF'den ceza geldi

Fenerbahçe, Dünya Kupası'na verilen arada hazırlıklarını sürdürürken, TFF'den sürpriz bir ceza haberi geldi

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 14:15
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Futbola ara verildi ama TFF Fenerbahçe'ye ceza yazdı

Dünya Kupası arasında Fenerbahçe'ye TFF'den ceza geldi
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Fenerbahçe, Dünya Kupası'na verilen arada hazırlıklarını sürdürürken, İspanya'nın Rayo Vallecano takımıyla özel maçta karşı karşıya gelmişti.

Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'ndaki maçta rakibini Osayi Samuel, King ve Ferdi'nin golleriyle 3-1 yendi.

Fenerbahçe'de sezon başı lisansı çıkarılmayan Mauricio Lemos da, Rayo Vallecano maçında forma giymişti. 

TFF, lisansı bulunmayan futbolcuyu özel maçta oynattığı için kulübe 25 bin lira para cezası verdi.

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