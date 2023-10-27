Fenerbahçe’nin başarısı tesadüf mü?

Fenerbahçe sezona 9’u lig 8 tanesi Avrupa Konferans Ligi’nde olmak üzere toplam 17 resmi maçta 17 galibiyet alarak sezona muhteşem bir başlangıç yapmış oldu. Şüphesiz ki bu başarının en önemli mimarlarından biri kesinlikle Teknik Direktör İsmail Kartal. Daha önce iki defa Fenerbahçe’nin başına geçen İsmail Kartal ilk defa 3.seferinde kendi takımını kurdu ve bu başarıyı yakaladı. Peki, İsmail Kartal’ın bu başarısı tesadüf mü?

Fenerbahçe’yi bu güne getiren süreç

2021/22 sezonunda Vitor Pereira’ın görevinden ayrılmasıyla Fenerbahçe’de göreve gelen İsmail kartal, hiçbir beklenti yokken 21 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan kartal beklentileri aşarak herkesi şaşırtmıştı. Buna rağmen 2022/23 sezonuna İsmail Kartalla devam etmeyen Fenerbahçe yönetimi yeni sezonda takımın başına Jorge Jesus’u getirdi.

Sezonu 80 puanla 2.sırada bitiren Fenerbahçe, Jorge Jesus ile yolları ayırıp takımın başına yeni sezonda tekrar İsmail Kartal’ı getirdi. Peki, İsmail Kartal bu bir senelik arada neler yapmış?

Fenerbahçe’de Manchester City esintileri

Geçtiğimiz milli arada basın mensuplarına röportaj veren İsmail Kartal Fenerbahçe’den ayrı kaldığı süreçte neler yaptığını anlattı.

İsmail Kartal yardımcılarından birini Manchester City’de Pep Guardiola’nın yanına yollayan İsmail Kartal, yardımcısının orda öğrendiklerini Fenerbahçe’ye uygulamışa benziyor.

Her şey önceden planlanmış

Yardımcı teknik direktörü Manchester City’de çalışırken, İsmail Kartal ise ekibiyle birlikte transfer çalışmaları yapmış. İsmail kartal ve ekibi gidecekleri takımların ligdeki pozisyonlarına göre üç ayrı transfer listesi hazırlamışlar. Alt sıra, orta sıra ve şampiyonluğa oynayan takımlar olmak üzere transfer listeleri hazırlanmış. Görünen o ki Fenerbahçe’nin bu sezon yaptığı başarılı başlangıçta tesadüfe fazla yer yok.

Bakalım İsmail kartal ve öğrencileri bu sezon sonunda uzun süredir hasret kaldıkları şampiyonluğa ulaşabilecek mi?