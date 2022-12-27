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Batshuayi'den flaş açıklama

Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı ve 4-0 kazandığı maçta bir gol atan Michy Batshuayi açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 23:57
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Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Batshuayi'den flaş açıklama

Batshuayi'den flaş açıklama
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Batshuayi şu ifadeleri kullandı: 

"İyi bir reaksiyon gösterdik. Kaybettiğimiz maçlar vardı. Bu reaksiyonu güçlü şekilde göstermeliydik, mecburduk. Hem defansif, hem taktiksel anlamda güçlü bir oyun sergiledik. Bana göre iyi bir oyun sergiledik.

Çok mutluyum Joshua King adına. Zor bir dönemden geçti, sakatlıktan çıktı. Güçlü geri döndü. Kalitesini gösterdi. Bugün de gollerini attı. Takım için oldukça yararlı bir durum. Serdar Dursun için de öyle. O da golünü attı. İkisi adına çok mutluyum. Umuyorum ki hep birlikte böyle devam ederiz"

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