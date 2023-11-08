Fenerbahçe'nin en büyük zaafını açıkladı. Fırat Doğu Faraç yazdı

Geçtiğimiz cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe 3-2’lik skorla mağlup oldu.

Bu mağlubiyetle birlikte 9 tanesi Avrupa Konferans Ligi’nde , 10 tanesi Süper Lig’de olmak üzere toplam 19 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Peki yenilmez Fenerbahçe nasıl oldu da kendi sahasında Trabzonspor’a yenildi.

Fenerbahçe’nin eksikleri

Trabzonspor maçına ideal ilk 11’nden 3 eksikle çıkan Fenerbahçe her zaman oynadığı oyunu oynamaya çalıştı ama bunu başaramadı. Orta sahada Fred yerine Miha Zajc ile çıkan Fenerbahçe orta sahada gereken baskıyı kuramadı. Fred hem savunmada hem hücumda büyük bir etki sağlıyor. Zajc hücumda idare etse de savunmada zayıf kaldı. Bu da Fenerbahçe’nin orta sahayı Trabzonspor’a bırakmasına sebep oldu.

Savunma hattındaki eksikler ise asıl öldürücü taraf oldu. Maça ideal stoperleri olan Djiku-Becao ikilisi yerine Samet-Oosterwolde ikilisi ile çıkan Fenerbahçe’nin savunma hattı çöktü. Oosterwolde idare etse de Samet’in konsantrasyon eksikliği Fenerbahçe’ye pahalıya mal oldu. Trabzonspor ise Fenerbahçe’nin baskısını kırmak için sürekli uzun top oynadı ve bunu başardı. Fred’in de eksikliğinden yaralanan Trabzonspor tartışmasız bir galibiyet aldılar.