Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Galatasaray'a antrenör oldu

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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Galatasaray'a antrenör oldu

Galatasaray'dan flaş karar. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Galatasaray'a antrenör oldu

Galatasaray'dan Kadın Voleybol Takımı'nın yardımcı antrenörünü açıkladı.

Sarı kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımızda yardımcı antrenörlük görevine Adnan Mert Paşaoğlu getirildi.

Spor bilimleri alanında eğitim alan Adnan Mert Paşaoğlu, antrenörlük kariyerine başlamadan önce voleybol oyuncusu olarak kariyerini sürdürdü.

Marmara Koleji, Fenerbahçe ve Altınyurt gibi takımlarda pasör pozisyonunda oynayan Paşaoğlu, oyunculuk kariyerinde kazandığı deneyimleri antrenörlük kariyerine taşıdı ve çeşitli Türk voleybol kulüplerinde görev yaptı.

Paşaoğlu, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Halkbank takımında yardımcı antrenör olarak görev aldıktan sonra 2019-2021 sezonlarında PTT Spor, 2021-2022 sezonunda THY ve 2022-2024 yılları arasında ise Spor Toto’da antrenörlük görevini sürdürdü.

Çalıştığı kulüplerle çeşitli turnuvalarda ve liglerde şampiyonlukların yanı sıra yüksek sıralamalar elde etti.

Türkiye Milli Voleybol Takımı'nın çeşitli yaş kategorilerinde antrenörlük yapan Adnan Mert Paşaoğlu, Milli takımın başında yer aldığı dönemde, takımıyla birlikte uluslararası turnuvalarda başarılı sonuçlar alarak Türkiye'yi voleybol arenasında başarıyla temsil etti.

Adnan Mert Paşaoğlu'na Galatasaray Daikin’e hoş geldin der, görevinde başarılar dileriz."

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