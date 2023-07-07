Fenerbahçe’nin eski yıldızı Dünya devinde

Fenerbahçe’nin 2021-2022 yılında 3 milyon Euro'ya Beijing Guoan’dan kadrosuna kattığı Kim Min-Jae’yi bir sonraki sezon 18 milyon Euro’ya Napoli'ye satmıştı.

Bayern Münih, Güney koreli savunmacının serbest kalma maddesi olan 50 milyon Euro’yu İtalyan kulübü Napoli’ye ödemeyi kabul edip oyuncuyu kadrosuna kattı.

BU SEZON İTALYA’DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Güney koreli savunmacı Kim Min-Jae, bu sezon Napoli'yle Serie A şampiyonluğu yaşayıp Napoli’nin 33 yıllık şampiyonluk hasretine son vermesine büyük katkıda bulundu.

İTALYA SERİE A’NIN EN İYİ SAVUNMACISI SEÇİLDİ

Kim Min-Jae, Napoli formasıyla gösterdiği performans ile İtalya liginin en iyi savunmacısı seçildi. Manchester United, Manchester City gibi devleri peşinden koşturan Kim Min-Jae, Alman ekibi Bayern Münih’i tercih etti. Resmi imzaların bugün atılması bekleniyor.