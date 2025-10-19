Süper Lig devi Fenerbahçe'de işler istendiği gibi gitmiyor. Lider Galatasaray'ın gerisinde kalan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir kararla Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci kadro dışı bırakılmıştı. Bu oyuncuların durumu hala netlik kazanmamışken, İrfan Can Kahveci kulübe rest çekti.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN AYRILIK MESAJI

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; İrfan Can Kahveci, kadro dışı kararı sonrası harekete geçti. Milli oyuncu'nun "Ben, milli takımla Dünya Kupası’na gideceğim. Ben uzun süre kadro dışı kalamam, benim kısa sürede dönmem lazım. Başkan ile görüşelim, bu durum uzun sürecekse ben ayrılmak istiyorum." dediği iddia edildi.

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe Yönetimi'nin tecrübeli oyuncunun ayrılığına onay vereceği de konuşuluyor.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN SEZON RAKAMLARI

İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 12 resmi maçta sahaya çıkarken, 378 dakika sahada kaldı. 30 yaşındaki oyuncu, bu sürelerde gol veya asist üretemedi.