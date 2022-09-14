14 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Arda Güler yükselmeye devam ediyor. Avrupa'nın en pahalısı

Arda Güler yükselmeye devam ediyor. Avrupa'nın en pahalısı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler büyük bir başarıya imza atmayı başardı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 11:34
Takip Et

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler 2005 doğumlu futbolcular arasında piyasa değeri en yüksek oyuncu oldu

Arda Güler yükselmeye devam ediyor. Avrupa'nın en pahalısı
+
Aa
-

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin geleceği olan Arda Güler, yaşıtlarına fark attı.

Alman istatistik sitesi Transfermarkt yıldız oyuncunun piyasa değerini 9 milyon Euro olarak güncelledi.

Avrupa kulüplerinin radarında olan Arda, 2005 doğumlu futbolcular listesinde market değeri en yüksek isim olmayı başardı.

Listede yer alan isimler şöyle:

Arda Güler  - Fenerbahçe - Piyasa değeri: 9 milyon Euro

Vitor Roque  - Athletico Paranaense - Piyasa değeri: 7 milyon Euro

Noah Mbamba - Club Brugge - Piyasa değeri: 4 milyon Euro

Roger Fernandes  - Braga - Piyasa değeri: 4 milyon Euro

Antonio Nusa - Club Brugge - Piyasa değeri: 2.5 milyon Euro

El Chadaille Bitshiabu - PSG - Piyasa değeri: 2 milyon Euro

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Almanya'da enflasyon zirve yaptı. Son 50 yılın rekoru kırıldı
1
﻿Almanya'da enflasyon zirve yaptı. Son 50 yılın rekoru kırıldı
﻿MHP’de Thodex istifası. Saffet Sancaklı'yla ilgili olay yaratacak iddialar
2
﻿MHP’de Thodex istifası. Saffet Sancaklı'yla ilgili olay yaratacak iddialar
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
3
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
﻿FETÖ şüphelisi eski hakim yakalandı
4
﻿FETÖ şüphelisi eski hakim yakalandı
﻿Hastanın kulağına bakan doktor gözlerine inanamadı
5
﻿Hastanın kulağına bakan doktor gözlerine inanamadı
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
6
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
﻿Zeydan Karalar: Millet İttifakı iktidarında hizmet kapasitemiz artacak
7
﻿Zeydan Karalar: Millet İttifakı iktidarında hizmet kapasitemiz artacak
﻿Suriye'de kolera paniği, BM, ''Yayılabilir'' uyarısı yaptı
﻿Suriye'de kolera paniği, BM, ''Yayılabilir'' uyarısı yaptı
﻿Suriye'de kolera paniği, BM, ''Yayılabilir'' uyarısı yaptı
﻿Çalan davula ateş ederek ritim tuttu
﻿Çalan davula ateş ederek ritim tuttu
﻿Çalan davula ateş ederek ritim tuttu
﻿Polis Akademisi Başkanlığı personel alacak
﻿Polis Akademisi Başkanlığı personel alacak
﻿Polis Akademisi Başkanlığı personel alacak
﻿4 ilde IŞİD operasyonu
﻿4 ilde IŞİD operasyonu
﻿4 ilde IŞİD operasyonu
﻿İstanbul Topkapı Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Topkapı Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Topkapı Üniversitesi personel alacak
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu 5 maçla başladı
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu 5 maçla başladı
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu 5 maçla başladı
﻿Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alacak
﻿Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alacak
﻿Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alacak
﻿Malatya Doğanşehir SYDV personel alacak
﻿Malatya Doğanşehir SYDV personel alacak
﻿Malatya Doğanşehir SYDV personel alacak
﻿Servis aracı minibüsten inen yolcuların arasına daldı. 2 ölü 4 yaralı
﻿Servis aracı minibüsten inen yolcuların arasına daldı. 2 ölü 4 yaralı
﻿Servis aracı minibüsten inen yolcuların arasına daldı. 2 ölü 4 yaralı
﻿Denizli'de peş peşe depremler
﻿Denizli'de peş peşe depremler
﻿Denizli'de peş peşe depremler
﻿Esrarengiz araçta esrarengiz yangın
﻿Esrarengiz araçta esrarengiz yangın
﻿Esrarengiz araçta esrarengiz yangın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.