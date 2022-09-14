Arda Güler yükselmeye devam ediyor. Avrupa'nın en pahalısı

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin geleceği olan Arda Güler, yaşıtlarına fark attı.
Alman istatistik sitesi Transfermarkt yıldız oyuncunun piyasa değerini 9 milyon Euro olarak güncelledi.
Avrupa kulüplerinin radarında olan Arda, 2005 doğumlu futbolcular listesinde market değeri en yüksek isim olmayı başardı.
Listede yer alan isimler şöyle:
Arda Güler - Fenerbahçe - Piyasa değeri: 9 milyon Euro
Vitor Roque - Athletico Paranaense - Piyasa değeri: 7 milyon Euro
Noah Mbamba - Club Brugge - Piyasa değeri: 4 milyon Euro
Roger Fernandes - Braga - Piyasa değeri: 4 milyon Euro
Antonio Nusa - Club Brugge - Piyasa değeri: 2.5 milyon Euro
El Chadaille Bitshiabu - PSG - Piyasa değeri: 2 milyon Euro
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