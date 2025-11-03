2023 yılında Suudi ekibi Al Ahli'ye transfer olan Merih Demiral'ın kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Süper Lig devi Fenerbahçe'nin görüşmeler yaptığı öne sürülen yıldız oyuncudan açıklama geldi.

MERİH DEMİRAL FENERBAHÇE İDDİALARINI SONLANDIRDI

A Bola'ya açıklamalarda bulunan Merih Demiral, geleceği bilemediğini ancak şu an kulübünde mutlu olduğunu söyledi.

İşte milli oyuncunun o sözleri;

"Suudi Arabistan'da çok mutluyum. Bu projenin ilk parçalarından biri olmaktan ve gidişattan memnunum. Transfer döneminde bize söylenen her şey yavaş yavaş meyvesini veriyor. Dediğim gibi, burada mutluyum ve gelecekte ne olacağını asla bilemezsiniz."