İspanya LaLiga'nın 14. haftasında Atletico Madrid sahasında Real Oviedo'yu konuk etti. Başkent ekibi, rakibini 2-0 mağlup ederken, 2 golü de Fenerbahçe'nin gündeminde olan Alexander Sörloth kaydetti. Sarı-lacivertli taraftarların transferini çok istediği tecrübeli golcü için bir açıklama geldi.

DIEGO SIMEONE'DEN ALEXANDER SÖRLOTH İÇİN FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER!

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone maçın ardından Alexander Sörloth için açıklama yaptı. Arjantinli çalıştırıcı, Norveçli golcüye ihtiyaçları olduğunu ve kendisinin de takımda mutlu olduğunu düşündüğünü söyledi.

İşte Simeone'nin o sözleri:

"Sörloth'a bakış açım, onun bizim için çok önemli olduğu yönünde. Sörloth, başka hiçbir oyuncunun bize sunamadığı özelliklere sahip. Onun bu formuna ihtiyacımız var. Onun da mutlu olduğunu düşünüyorum."

4 GOL ATTI

Alexander Sörloth, bu sezon Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 4 kez fileleri havalandırdı.

İspanyol ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

