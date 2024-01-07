Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi

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Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi
Fenerbahçe Süper Lig'in 19. hafta maçında İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek. Teknik direktör İsmail Kartal kararını verdi. Maçın ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama saati 16.00. Maçı Volkan Bayarslan yönetecek.

Fenerbahçe, ligde 44 puanla lider durumda. İstanbulspor ise 5 puanla son sırada yer alıyor.

Sarı lacivertli takımda Afrika Kupası'na giden Osayi-Samuel ve Djiku, cezalı olan Fred ile sakatlıkları süren Becao ve Zajc forma giyemeyecek.

Teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11 için kararını verdi. Sarı lacivertli takımın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.

İstanbulspor'un ilk 11'i de şu şekilde:

Alp, Duhaney, Attamah, Mehmet, Deli,Ali, Muammer, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Jackson, Ethemi.

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