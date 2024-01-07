Fenerbahçe eski yıldızını transfer ediyor

Djiku’nun Afrika Kupası’na katılması ve Becao’nun sakatlığı sonrası stoper hattında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe’de sürpriz bir isim gündeme geldi.
Sarı-lacivertli yönetim Atletico Madrid’in yıldız stoperi Stefan Savic’in 4 milyon Euro maaş istemesi nedeniyle rotayı eski yıldızına çevirdi.
Fenerbahçe’nin şu sıralar Milan forması giyen eski futbolcusu Simon Kjaer’i gündeme aldığı iddia edildi.
2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe formasını giyen 34 yaşındaki stoper burada çıktığı 88 maçta 5 gol 1 asist kaydetti.
İlgili Haberler