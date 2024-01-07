Fenerbahçe eski yıldızını transfer ediyor

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe eski yıldızını transfer ediyor
Savic transferinin zora girmesi sonrası rotayı değiştiren Fenerbahçe gündemine Simon Kjaer'i aldı.

Djiku’nun Afrika Kupası’na katılması ve Becao’nun sakatlığı sonrası stoper hattında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe’de sürpriz bir isim gündeme geldi.

Sarı-lacivertli yönetim Atletico Madrid’in yıldız stoperi Stefan Savic’in 4 milyon Euro maaş istemesi nedeniyle rotayı eski yıldızına çevirdi.

stefan-savic-depophotos-arsiv-2165467.jpg

Fenerbahçe’nin şu sıralar Milan forması giyen eski futbolcusu Simon Kjaer’i gündeme aldığı iddia edildi.

c02fbace4bd244efa4654c4950fac846.jpg

2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe formasını giyen 34 yaşındaki stoper burada çıktığı 88 maçta 5 gol 1 asist kaydetti.

87b0cd1f7bc73d599ec0f864aa46cce84101a0f4.webp

İlgili Haberler
Fenerbahçe deplasmanda farka gitti. Maç fazlasıyla liderliğe oturdu
Okan Buruk'tan flaş karar. Galatasaray Konyaspor maçının 11'i belli oldu. Sürpriz var
Fenerbahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi
Arda Güler ilk kez sahaya çıktı. 59 dakikada şov yaptı! Mirza Şeker yazdı
Orkun Kökçü 1 gol ve 1 asistle şov yaptı. Benfica'yı galibiyete taşıdı
Orkun Kökçü 1 gol ve 1 asistle şov yaptı. Benfica'yı galibiyete taşıdı
Son Haberler
Binaların müteahhidi için isyan ettiren karar. Depremde 97 kişiye mezar olmuştu Gündem
Binaların müteahhidi için isyan ettiren karar. Depremde 97 kişiye mezar olmuştu
Hangi vitaminler cildi güzelleştirir Sağlık
Hangi vitaminler cildi güzelleştirir
Kuyumculardan altını olanlara kritik uyarı. Artık bu altınları geri almayacaklar Ekonomi
Kuyumculardan altını olanlara kritik uyarı. Artık bu altınları geri almayacaklar
Ünlü emlak şirketi iflas etti 'Borç batağına saplandı' Ekonomi
Ünlü emlak şirketi iflas etti 'Borç batağına saplandı'
Müthiş ağrı kesici Sağlık
Müthiş ağrı kesici
Atatürk: “Hatıra defterini başkalarına doldurtacağına…” Yazarlar
Atatürk: “Hatıra defterini başkalarına doldurtacağına…”