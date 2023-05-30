Fenerbahçe'nin istediği Rodrigo Becao için kulübü Udinese'den flaş açıklama

Fenerbahçe'nin Udinese'nin defans oyuncusu Rodrigo Becao'yu transfer etmek için harekete geçtiği İtalyan basını tarafından iddia edilmişti.

Haberde Becao ile anlaşan sarı lacivertli yönetimin kulübü Udinese'ye de bonservis bedeli için 5 milyon euro önerdiği belirtilmişti.

Becao'nun teklifi kabul ettiği, ancak kulübünün 10 milyon euro istediği de ifade edilmişti.

Görüşmeler sürerken İtalyan kulübün sportif direktörü Pierpaolo Marino'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Marino şöyle konuştu:

"Sözleşme yenileme görüşmeleri için henüz bizimle masaya oturmaması bizi çok şaşırttı. Birkaç haftadır yer yolu deniyorduk. Karşılıklı saygı çerçevesinde bu görüşmeleri sürdürmeyi ve en doğru yolu bulmayı düşünüyoruz. Aksi takdirde gelecek sene kontratı sona ereceği için uygun bir meblağ karşılığında transferini düşünmek zorunda kalacağız."

Brezilyalı stoperin Udinese ile olan sözleşmesi sözleşmesi Haziran 2024'te bitiyor.