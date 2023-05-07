Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan: Herkes düşman iğrenç

Giresunspor beraberliği sonrasında Fenerbahçe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat adeta isyan etti.

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan: Herkes düşman iğrenç

"Ceza almaktan da korkuyorum" diyen İrfan Can, "Maçla ilgili çok konuşulacak bir şey yok. Maçtan sonra yaşananları herkes gördük. Çok üzüldük. Onlar İstanbul'a gelince biz misafirperver olarak karşılıyoruz. Saçma müzikler açılıyor. Bu Fenerbahçe düşmanlığı neden var, bilmiyoruz. Her oynadığımız rakip bize düşman oluyor. Biz burada futbol oynuyoruz, puanlar kazanılacak, kaybedilecek ama böyle... Kaleci Ferhat ağabey, çok severim kendisini ama bu kadar zamana oynanır mı, Alper Uludağ bir şeyler yapıyor. Bunlar çok iğrenç gözüküyor dışarıdan. Biz bu yapılanları unutmayacağız. Bundan sonra biz buna göre davranacağız." dedi.
"FENERBAHÇE DÜŞMANLIĞI"
İrfan Can ayrıca, "Yapacak bir şey yok. Daha bitmedi. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Rakibimizin de maçı var, kaybedecekler. Bugün burada yapılanlar hoş olmadı. Türk futbolu neden gelişmiyor, bugün en büyük örneğini gördük. Camia olarak bunu unutmayacağız. Gerçekten herkeste Fenerbahçe düşmanlığı var. Bunu anlamıyoruz. İnanılmaz bir durum. İnşallah bir daha Giresun'dan geçmeyiz" ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Slovakya'da istifa depremi! Başbakanlık el değiştirdi Dünya
Slovakya'da istifa depremi! Başbakanlık el değiştirdi
AKP'li bakanı Samsunspor taraftarı yuhaladı. Protesto dinmeyince TRT canlı yayını kesti Spor
AKP'li bakanı Samsunspor taraftarı yuhaladı. Protesto dinmeyince TRT canlı yayını kesti
Soylu, saldırganları görmezden geldi. İmamoğlu'na 'provokatör' dedi Siyaset
Soylu, saldırganları görmezden geldi. İmamoğlu'na 'provokatör' dedi
Kemal Kılıçdaroğlu: Terör örgütlerinden medet umar hale geldiler Siyaset
Kemal Kılıçdaroğlu: Terör örgütlerinden medet umar hale geldiler
Küme düşmek istemeyen Fenerbahçe'den puan alıyor Spor
Küme düşmek istemeyen Fenerbahçe'den puan alıyor
İmamoğlu'na yönelik saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı Güncel
İmamoğlu'na yönelik saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını küplere bindirecek sözler Spor
Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını küplere bindirecek sözler