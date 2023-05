Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan: Herkes düşman iğrenç

"Ceza almaktan da korkuyorum" diyen İrfan Can, "Maçla ilgili çok konuşulacak bir şey yok. Maçtan sonra yaşananları herkes gördük. Çok üzüldük. Onlar İstanbul'a gelince biz misafirperver olarak karşılıyoruz. Saçma müzikler açılıyor. Bu Fenerbahçe düşmanlığı neden var, bilmiyoruz. Her oynadığımız rakip bize düşman oluyor. Biz burada futbol oynuyoruz, puanlar kazanılacak, kaybedilecek ama böyle... Kaleci Ferhat ağabey, çok severim kendisini ama bu kadar zamana oynanır mı, Alper Uludağ bir şeyler yapıyor. Bunlar çok iğrenç gözüküyor dışarıdan. Biz bu yapılanları unutmayacağız. Bundan sonra biz buna göre davranacağız." dedi.

"FENERBAHÇE DÜŞMANLIĞI"

İrfan Can ayrıca, "Yapacak bir şey yok. Daha bitmedi. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Rakibimizin de maçı var, kaybedecekler. Bugün burada yapılanlar hoş olmadı. Türk futbolu neden gelişmiyor, bugün en büyük örneğini gördük. Camia olarak bunu unutmayacağız. Gerçekten herkeste Fenerbahçe düşmanlığı var. Bunu anlamıyoruz. İnanılmaz bir durum. İnşallah bir daha Giresun'dan geçmeyiz" ifadelerini kullandı.