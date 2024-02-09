Fenerbahçe'nin kasasına tenis topu torbalarıyla giren paranın miktarı yıllar sonra ortaya çıktı

Kaynak: FotoSpor
Fenerbahçe'nin kasasına tenis topu torbalarıyla giren paranın miktarı yıllar sonra ortaya çıktı
Sezon sonunda yeni bir başkan seçecek Fenerbahçe'de camia Aziz Yıldırım ve Ali Koç gibi kulübe milyonlar verebilecek biri için arayışa girdi.

Fenerbahçe’de sezon sonunda gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde Ali Koç’un aday olmaması camiada gerginlik yarattı.

Başta Sadettin Saran olmak üzere pek çok isim Fenerbahçe başkanlığı için konuşulurken üyeler Aziz Yıldırım ve Ali Koç gibi kulübe gerektiğinde milyonlarca dolar para verecek birisini istiyor.

Ali Koç başkanlığının ilk döneminde kulübe tek seferde 50 milyon dolar verirken Aziz Yıldırım başkanlığı döneminde 30 milyon dolar verdiğini açıklamıştı.

"TENİS TOPU TORBALARIYLA GETİRTTİM"

Aziz Yıldırım yıllar sonra kulübe ne kadar verdiği ile ilgili soruya, “Bu kulübe 30 milyon dolar cebimden verdim, tek kuruşunu istemedim almam da. Başkan olduğumda, tenis topu torbalarıyla getirttim dolarları Kimseye de borç bırakmam Durun daha ölmedim” demişti.

İlgili Haberler
Süper Lig maçı öncesi polis yasa dışı bahis için taraftara dağıttı
Adana Demirspor kabustan uyanmak zorunda! Bu işin sonu hiç iyi değil. Mirza Şeker yazdı
Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı
Son Haberler
Artık o ücreti veliler değil özel okullar ödeyecek. Yargıdan emsal karar Gündem
Artık o ücreti veliler değil özel okullar ödeyecek. Yargıdan emsal karar
Turizmle ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu Gündem
Turizmle ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
Süper Lig maçı öncesi polis yasa dışı bahis için taraftara dağıttı Spor
Süper Lig maçı öncesi polis yasa dışı bahis için taraftara dağıttı
Hatay'da uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Hatay'da uyuşturucu operasyonu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Barzani'yi ziyaret etti Gündem
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Barzani'yi ziyaret etti
Sivasspor'un kalesine 2. Lig'den 91 numara Spor
Sivasspor'un kalesine 2. Lig'den 91 numara
Datça ve Milas'ı dolu vurdu! Ceviz büyüklüğünde yağdı hayatı felç etti Gündem
Datça ve Milas'ı dolu vurdu! Ceviz büyüklüğünde yağdı hayatı felç etti