Fenerbahçe'nin kasasına tenis topu torbalarıyla giren paranın miktarı yıllar sonra ortaya çıktı

Fenerbahçe’de sezon sonunda gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde Ali Koç’un aday olmaması camiada gerginlik yarattı.

Başta Sadettin Saran olmak üzere pek çok isim Fenerbahçe başkanlığı için konuşulurken üyeler Aziz Yıldırım ve Ali Koç gibi kulübe gerektiğinde milyonlarca dolar para verecek birisini istiyor.

Ali Koç başkanlığının ilk döneminde kulübe tek seferde 50 milyon dolar verirken Aziz Yıldırım başkanlığı döneminde 30 milyon dolar verdiğini açıklamıştı.

"TENİS TOPU TORBALARIYLA GETİRTTİM"

Aziz Yıldırım yıllar sonra kulübe ne kadar verdiği ile ilgili soruya, “Bu kulübe 30 milyon dolar cebimden verdim, tek kuruşunu istemedim almam da. Başkan olduğumda, tenis topu torbalarıyla getirttim dolarları Kimseye de borç bırakmam Durun daha ölmedim” demişti.