Adana Demirspor kabustan uyanmak zorunda! Bu işin sonu hiç iyi değil. Mirza Şeker yazdı

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Adana Demirspor kabustan uyanmak zorunda! Bu işin sonu hiç iyi değil. Mirza Şeker yazdı
Süper Lig'de kötü günler geçiren Adana Demirspor, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı.

Adana ekibi ligde tam 7 maçtır kazanamıyor.
İnanılması güç bir durum. Takım nereden nereye geldi.
Bu durumun içinden nasıl çıkacak Adana Demirspor bilmiyorum.
Kasımpaşa ise son haftalarda gösterdiği performansla üst sıraları zorlamaya başladı.
Maça dönecek olursak Adana Demirspor 2. dakikada golü buldu ancak ağlara giden top ofsayt nedeniyle iptal edildi.
Ev sahibi tehlikeli pozisyonlar yaratsa da istediği golü bir türlü bulamadı.

KASIMPAŞA ÖNE GEÇTİ!
Konuk ekip, 29. dakikada Fall'ın attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti.
İlk ciddi atakları gol oldu desek yanılmayız.

AYTAÇ KARA'DAN NEFİS GOL!
Kariyer sezonunu yaşayan Aytaç Kara, gollerine devam ediyor.
Ceza sahası dışından önüne gelen topa gelişine harika bir vuruş çıkartan Aytaç Kara, takımını 2-0 öne geçiren golü attı.
VAR incelemesi yapıldı ve gol kararı verildi.
Aytaç Kara, böylelikle ligdeki 11. golünü kaydetti.
Adana Demirspor kalecisi Magomedaliev'in performansını hiç beğenmiyorum.
Bana kalede güven vermiyor açıkçası.
İlk yarıda başka gol çıkmayınca, takımlar soyunma odasında 2-0'lık skorla girdi.
Hikmet Karaman, ikinci yarıya Yusuf Sarı, Balotelli ve Jose Rodriguez değişiklikleri ile başladı.

FARK 3'E ÇIKTI
Kasımpaşa, 56. dakikada penaltı kazandı.
Topun başına geçen Hajradinovic, topu ağlara yollamayı başardı: 3-0
Mücadele karşılıklı ataklarla geçti ve Adana Demirspor, 87. dakikada Mario Balotelli ile farkı 2'ye indiren golü buldu: 3-1

Adana Demirspor 89'da bir gol daha buldu ancak yine ofsayta takıldı.

ADANA DEMİRSPOR KABUSTAN UYANAMIYOR!
Karşılaşma, 3-1'lik Kasımpaşa galibiyeti ile sonuçlandı.
Kasımpaşa maç fazlasıyla 38 puanla 4. sıraya çıkarken, Adana Demirspor 9. sırada kaldı ancak rakipleri daha maç oynamadı.
Dibe doğru inen Adana Demirspor, kabustan bir türlü uyanamıyor.
Mağlubiyet serisi 8 maç oldu.
Taraftarlar artık isyan etmiş durumda.
Bu işe acil çözüm bulunmalı.
Böyle devam ederse Adana Demirspor kendisini küme hattında bulabilir...

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